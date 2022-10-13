9 بنود ومحطة مهمة.. الفصائل الفلسطينية توقع ميثاق لمّ الشمل في الجزائر

وقّعت الفصائل الفلسطينية في العاصمة الجزائرية اليوم الخميس "إعلان الجزائر للمصالحة الوطنية"، المنبثق عن مؤتمر "لمّ الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية".

ويتضمّن الإعلان 9 مبادئ أبرزها: التأكيد على أهمية الوحدة، وانضمام الكل لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتكريس مبدأ الشراكة السياسية.

كما يشمل الإعلان تطوير منظمة التحرير الفلسطينية، وانتخاب المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج، إلى جانب إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية في مدة أقصاها عام، بالإضافة إلى تفعيل آلية الأمناء العامين للفصائل لمتابعة إنهاء الانقسام.

واتفق الفلسطينيون على أن يتولى فريق عمل جزائري عربي الإشراف والمتابعة لتنفيذ بنود هذا الاتفاق، كما أبدت الجزائر استعدادها لاحتضان انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني.

وحضر مراسم التوقيع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وكبار القادة السياسيين في البلاد.

وجرى التوقيع بقصر الأمم بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، وهو المكان الذي شهد إعلان الرئيس الراحل ياسر عرفات -يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1988- قيام دولة فلسطين.

وقال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة إن هذه المبادرة محطة مهمة في القضية الفلسطينية.