تسرب الغاز من "نورد ستريم 2".. مسؤول بالشركة المشغلة "يزف" خبرا سارا

أفاد متحدث باسم الشركة المشغلة لخط أنابيب "نورد ستريم 2" اليوم السبت بأن تسرب الغاز من الأنابيب تحت بحر البلطيق انتهى نتيجة حدوث توازن ضغط بين الغاز والمياه.

وقال أولريش ليسيك لوكالة الصحافة الفرنسية "أدى ضغط الماء إلى إغلاق خط الأنابيب في شكل يمنع تسرب الغاز الموجود داخله"، موضحا أنه "لا يزال هناك غاز في خط الأنابيب".

وردا على سؤال عن كمية الغاز التي يعتقد أنها في خط الأنابيب، قال ليسيك إن الكمية لم تحدد بعد. ولم تتوفر على الفور معلومات حول التسرب في خط أنابيب "نورد ستريم 1" والذي كان أقوى بشكل ملحوظ.

ورغم أن خطَّي الأنابيب لا يعملان حاليا، إلا أنهما كانا يحتويان على الغاز قبل أن يتعرضا لما يبدو أنه عملية تخريب أدت إلى حدوث 4 تسربات.





انفجارات تحت الماء

وخلص تقرير دانماركي سويدي صدر أمس الجمعة إلى أن التسربات نتجت عن انفجارات تحت الماء تعادل في نطاقها استعمال مئات الكيلوغرامات من المتفجرات.

وقالت الدولتان إن "كل المعلومات المتاحة تشير إلى أن تلك الانفجارات كانت نتيجة عمل متعمد"، لكن سبب الانفجارات يظل غامضا مع نفي كل من موسكو وواشنطن مسؤوليتها عنها واتهام كل طرف الآخر بالأمر.

وحصلت التسربات التي تم رصدها الاثنين الماضي قبالة جزيرة بورنهولم الدانماركية في بحر البلطيق.

وكشف ليسيك أن الشركة المشغلة لخط "نورد ستريم 2" أبلغت هيئة تنظيم الطاقة الدانماركية في وقت سابق اليوم السبت أن تسرب الغاز انتهى.

وكانت السلطات الدانماركية رجحت أن تستمر التسربات حتى نفاد الغاز في خطوط الأنابيب، وتوقعت أن يحدث ذلك غدا الأحد.