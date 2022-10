أسعار تذاكر زيارة قبر الملكة إليزابيث تثير غضب البريطانيين

أثارت أسعار تذاكر زيارة قبر الملكة إليزابيث الثانية -التي أعلنتها العائلة المالكة- موجة من الانتقادات في بريطانيا، لارتفاع تكلفة التذاكر في وقت يعاني فيه الشعب من أزمات اقتصادية خانقة.

وأعلنت العائلة المالكة إعادة فتح بعض القلاع الملكية أمام السياح والزوار، ومنها قلعة وندسور التي تقع فيها كنيسة سانت جورج، حيث دفنت الملكة.

وتبلغ تكلفة التذكرة في نهاية الأسبوع 28.5 جنيها إسترلينيا (نحو 32 دولارا) وفي باقي أيام الأسبوع 26.5 جنيها إسترلينيا (نحو 30 دولارا)، مع تخفيضات للعائلات والرحلات الجماعية.

“I don’t believe it”, apparently it will cost £26.50 yes and believe it or not £28.50 on a Saturday to visit the Queens grave. Who on earth thought is was right to gouge the public in this way when they showed such grief at her death? Money grabbing for a very rich lot of people.

— Roger Turner (@rogerhturner) September 30, 2022