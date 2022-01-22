قد يكون بينها مشكل الحدود وسد النهضة.. حميدتي بإثيوبيا لمناقشة "القضايا المشتركة" مع السودان

توجّه نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي" صباح اليوم السبت إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، في أول زيارة لمسؤول كبير من الخرطوم إلى الدولة المجاورة بعد عام من التوتر في منطقة حدودية متنازع عليها.

ووفق بيان لمكتب حميدتي، فإن الزيارة الرسمية ستستغرق يومين، وستبحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بما يخدم مصالح البلدين في كافة المجالات.





وتصاعدت الأزمة بين البلدين ​​عقب إعلان الخرطوم في ديسمبر/كانون الأول 2020، سيطرة الجيش السوداني على كامل أراضي بلاده في منطقة "الفشقة" الحدودية مع إثيوبيا.

وكانت الخرطوم أعلنت قبل أقل من شهرين أنها فقدت 6 جنود في منطقة الفشقة الحدودية الخصبة المتنازع عليها، متهمة "الجيش ومليشيات إثيوبية" بالوقوف وراء هذا الأمر.

لكن أديس أبابا نسبت ذلك إلى عناصر مسلحة من منطقة تيغراي، تقاتلهم منذ أكثر من عام في نزاع دفع عشرات الآلاف من الإثيوبيين إلى اللجوء إلى السودان.





وبخلاف الأزمة الحدودية، يوجد ملف سد "النهضة"، إذ تتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات يرعاها الاتحاد الأفريقي، ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات بسبب خلافات حول ملء وتشغيل السد.

ويشكل سد النهضة الذي يفترض أن يصبح أكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهرمائية في أفريقيا، مصدر قلق آخر للخرطوم وكذلك للقاهرة اللتين يمر النهر عبر أراضيهما وتخشيان انخفاض إمدادات المياه.