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أخبار|يمن

تسيطر عليه قوات مدعومة إماراتيا.. قصف بصواريخ وطائرات مسيرة لميناء غربي اليمن

يقع المخا على الساحل الغربي لليمن (الجزيرة)
يقع المخا على الساحل الغربي لليمن (الجزيرة)
11/9/2021

قالت وسائل إعلام تابعة لقوات طارق صالح -التي تسيطر على ميناء المخا غربي اليمن- إن قوات الحوثيين استهدفت الميناء بصواريخ وطائرات مسيرة.

وأظهرت صور تصاعد الدخان من أحد المواقع في الميناء الذي تسيطر عليه فصائلُ يمنيةٌ مدعومة إماراتيا. ولم تعلق جماعة الحوثي على الانفجار حتى اللحظة.

وحسب بيان مقتضب صادر عن الإعلام العسكري للقوات المشتركة بالساحل الغربي لليمن "استهدفت المليشيا الحوثية البنية التحتية لميناء المخا" مشيرا إلى أن "الاستهداف تم بـ 4 صواريخ (لم يحدد نوعها) و3 طائرات مسيرة".

وأضاف البيان أن الهجوم جاء "بعد دقائق من زيارة وفد من وزارة النقل، بهدف تدشين العمل في الميناء المتوقف منذ أعوام".

بدوره، قال المتحدث باسم القوات العسكرية المشتركة إن الحوثيين استهدفوا "بطائرة مسيرة مفخخة مخزن المساعدات الإنسانية والإغاثية التابعة الخلية للإنسانية للمقاومة الوطنية. كانت تحوي المخازن كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والإغاثية في طريقها للتوزيع للأسر الفقيرة".

وتتقاسم القوات الحكومية والحوثيون السيطرة على محافظة تعز، ذات الكثافة السكانية الأكبر في البلاد، في حين تسيطر قوات طارق صالح المدعومة إماراتيا على مدينة المخا (المنفذ البحري لتعز) ومينائها منذ سنوات.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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