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أخبار|أفغانستان

أكد تقاسم المعلومات مع طالبان.. قائد القيادة الأميركية الوسطى: هجمات تنظيم الدولة بأفغانستان ستستمر

الجنرال ماكينزي قال إن عمليات الإجلاء من أفغانستان ستتواصل (الأوروبية)
الجنرال ماكينزي قال إن عمليات الإجلاء من أفغانستان ستتواصل (الأوروبية)
26/8/2021

توقع قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكينزي أن تستمر هجمات تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان، مستبعدا أن تكون حركة طالبان متورطة في تفجيري مطار كابل اللذين تبنى التنظيم أحدهما.

وقال ماكينزي في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الدفاع (بنتاغون) إن التفجير أعقبه إطلاق نار، مشيرا إلى أن "عمليات الإجلاء من أفغانستان ستتواصل على الرغم من الحزن على القتلى".

وأفاد قائد القيادة الأميركية الوسطى بأن 12 عنصرا من القوات الأميركية قتلوا في تفجير بوابة "أبي" بمطار كابل، مشيرا إلى أن "طرقا يجب إغلاقها، وأخبرتنا طالبان أنها تنوي ذلك مع تزايد التهديدات بهجوم عبر سيارة مفخخة".

وأضاف "لا نقدم لطالبان كل المعلومات التي لدينا بل بعضها فقط لمنع وقوع هجمات"، مشيرا إلى أن بعض الهجمات أحبطت، وأن تقاسم المعلومات مع طالبان هدفه تسهيل قيامها بعمليات التفتيش الكافية.

جانب من المؤتمر الصحفي بمقر وزارة الدفاع الأميركية (وكالات)

وقال ماكينزي إن هناك عيوبا في عملية فحص القادمين للمطار، وإن العمل جار على تحسين آليات التفتيش، مضيفا "نواصل تقييم ما حدث في كابل، ونقوم مع شركائنا الأفغان بتفتيش القادمين للمطار".

وقال الجنرال الأميركي "نعمل ما نستطيع تحسبا لهجمات تنظيم الدولة بما في ذلك التواصل مع طالبان"، مشددا على أن الجيش الأميركي سيلاحق المسؤولين عن هجومي كابل، وأنه جار البحث عنهم.

وأوضح أن البنتاغون بصدد تقييم عدد القوات اللازمة في كابل، وأن ما يتوفر حاليا يكفي رغم التهديدات، مضيفا "نركز على أمن قواتنا في كابل والأشخاص الذين يتم إجلاؤهم، فيما تستمر عملياتنا".

وهز انفجار ثالث مساء الخميس محيط مطار كابل الدولي، والذي نتج عن تدمير القوات الأميركية أسلحة وذخيرة داخل المطار، بعد أن كان تفجيران سابقان أسفرا عن مقتل وجرح العشرات، بينهم 12 جنديا أميركيا، وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية أحد هذه التفجيرات.

المصدر : الجزيرة

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