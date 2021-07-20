اليمن.. جماعة الحوثي تؤكد استعدادها لمفاوضات سلام جادة فور توفر مؤشراتها وفي مقدمتها "رفع الحصار"

قال رئيس المجلس السياسي للحوثيين في اليمن مهدي المشاط إن الجماعة جاهزة لمفاوضات سلام جادة فور توفر مؤشراتها، وفي مقدمتها رفع ما وصفه بالحصار.

ودعا المشاط -في كلمة له بمناسبة عيد الأضحى المبارك نشرتها وكالة الأنباء (سبأ) التابعة للجماعة- قيادة التحالف إلى مراجعة صداقاتها وعداواتها وتلمّس المكامن الحقيقية لمصالحها وتهديداتها في ضوء الكثير من المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، على حد تعبيره.

وأضاف "نؤكد حرصنا الكبير ورغبتنا الأكيدة في السلام العادل والشامل والمستدام، وإطلاق مفاوضات جادة على أساس رفع الحصار ووقف العدوان، وإنهاء الاحتلال ومعالجة آثار الحرب وتداعياتها" على حد قوله.





وأضاف "لا نقدم اشتراطات تعجيزية بقدر ما نطالب بالحد الأدنى من الحق القانوني والإنساني لشعبنا اليمني كمفتاح لبناء الثقة وإدارة عجلة السلام إلى الأمام".

ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحكومة اليمنية أو التحالف الذي تقوده السعودية حول هذا الأمر.

وبشكل متكرر، سبق أن اتهمت الحكومة اليمنية والتحالف جماعة الحوثي بأنها غير جادة في تحقيق السلام، وأنها تواصل التصعيد العسكري في عدة جبهات، خصوصا بمحافظة مأرب (وسط البلاد).