البث الحي
أخبار|عُمان

وزير خارجية عُمان: لن نكون ثالث دولة خليجية تطبّع مع إسرائيل

بدر البوسعيدي: عُمان تقف مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني (مواقع التواصل)
بدر البوسعيدي: عُمان تقف مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني (مواقع التواصل)
11/7/2021

قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إن بلاده لن تكون ثالث دولة خليجية تطبّع مع إسرائيل، وذلك بعدما وقعت الإمارات والبحرين اتفاقا لتطبيع علاقاتهما مع تل أبيب العام الماضي عقب وساطة من واشنطن.

وأضاف الوزير البوسعيدي في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن بلاده تؤمن بمبدأ تحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين، مؤكدا وقوف عُمان مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بالتزامن مع احترام القرارات السيادية للدول.

وشدد المسؤول العماني على أن بلاده تتوقع احترام الغير قراراتها السيادية.

وكان سلطان عُمان الراحل قابوس بن سعيد استقبل في أكتوبر/تشرين الأول 2018 في العاصمة مسقط رئيس الوزراء آنذاك الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك رغم أن السلطنة لا تربطها علاقات دبلوماسية مع تل أبيب.

وعقب توقيع الإمارات والبحرين في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي اتفاق التطبيع مع إسرائيل رحبت سلطنة عمان بالأمر، وقالت إنه يندرج ضمن الحقوق السيادية للبلدين الخليجيين، وعبرت مسقط عن أملها في أن يكون ذلك "رافدا لتحقيق السلام".

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

في لقاء بينهما بروما.. بلينكن يؤكد دعم واشنطن اتفاقات التطبيع ولبيد يجدد قلق إسرائيل من نووي إيران

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد إن الولايات المتحدة تدعم اتفاقات التطبيع مع إسرائيل لكنها لا يمكن أن تكون بديلا عن الانخراط في القضايا بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

27/6/2021
المزيد من أخبار

خلال زيارة السلطان هيثم للمملكة.. إنشاء مجلس للتنسيق السعودي العماني في كافة المجالات

ملك السعودية استقبل سلطان عُمان (يسار) بمدينة نيوم اليوم (وكالات)

بكاء طلاب وغضب نواب وسعادة وزير.. بداية ساخنة لامتحانات الثانوية بمصر

وزير التعليم طارق شوقي يتفقد إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة (الإعلام المصري)

قصف قاعدتين أميركيتين في سوريا

القوات الأميركية بسوريا تتمركز قرب حقول الغاز والنفط وتنسق ميدانيا مع المقاتلين الأكراد (رويترز)

مصر.. حكم نهائي بالسجن المؤبد على بديع وعدد من قيادات الإخوان

محمد بديع مرشد الإخوان ضمن 10 من أعضاء الجماعة حكم عليهم بالسجن المؤبد (رويترز)
الأكثر قراءة

عند اكتمال الملء الثاني لسد النهضة.. هذه الأضرار المتوقعة على مصر والسودان

يتوقع أن يؤدي ملء سد النهضة الإثيوبي دون اتفاق إلى أضرار جسيمة على مصر والسودان (مواقع التواصل الاجتماعي)

20 علامة على السرطان عادة ما يتجاهلها الرجال

شاهد.. بوارييه يهزم ماكغريغور بالضربة القاضية ونور محمدوف: الخير دائمًا ينتصر على الشر

ماكغريغور ممسكا بقدمه المكسورة (رويترز)

ضغوط دولية للسماح بترشح العسكريين.. حفتر والمبعوث الأممي يؤكدان على إجراء الانتخابات في موعدها

خليفة حفتر يتلقى دعما خارجيا لإبقائه في المشهد السياسي بعد هزيمته عسكريا (رويترز)