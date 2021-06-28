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ترحيب أممي باستئناف إدخال الوقود إلى غزة بتمويل قطري

استئناف إدخال الوقود إلى غزة يؤدي لزيادة قدرة محطة التوليد الوحيدة (الجزيرة)
استئناف إدخال الوقود إلى غزة يؤدي لزيادة قدرة محطة التوليد الوحيدة (الجزيرة)
28/6/2021

أفاد منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند باستئناف شحنات الوقود، الممولة من دولة قطر لمحطة، توليد الكهرباء في قطاع غزة بدءا من اليوم الاثنين.

وجاء في بيان للمنسق الأممي أن استئناف ضخ الوقود يأتي في إطار الاتفاقيات السابقة بين مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ودولة قطر.

ورحبت الأمم المتحدة بالجهود والخطوات التي تم اتخاذها لتثبيت التهدئة، وقالت إنها ستتواصل مع جميع الأطراف والشركاء المعنيين لترسيخ وقف إطلاق النار ومساعدة سكان غزة.

وتبلغ دفعة تحويل الديزل 10 ملايين دولار، في حين تبلغ المنحة القطرية الشهرية 30 مليون دولار، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

ومن المتوقع أن يؤدى استئناف إدخال الوقود إلى زيادة قدرة محطة التوليد، وتحسن إمدادات الكهرباء بقطاع غزة الذي تتجاوز عدد ساعات انقطاع التيار فيه 8 ساعات يوميا.

والأحد، أعلنت إسرائيل أنها ستسمح بإدخال وقود إلى محطة توليد الكهرباء في غزة بدءا من الاثنين، مع ربط استمرارها بـ"الحفاظ على الاستقرار الأمني" مع القطاع.

ويعاني سكان غزة، وهم أكثر من مليوني فلسطيني، من أوضاع معيشية متردية للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالانتخابات التشريعية عام 2006.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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