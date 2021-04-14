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خطوة تطبيع جديدة.. أنباء عن زيارة أول وفد سوداني لإسرائيل الأسبوع المقبل

وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين (يسار) رفقة وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم (مواقع التواصل الاجتماعي)
وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين (يسار) رفقة وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم (مواقع التواصل الاجتماعي)
13/4/2021-|آخر تحديث: 14/4/202102:01 AM (مكة المكرمة)

قال مصدران الثلاثاء إن السودان يعتزم إرسال أول وفد رسمي إلى إسرائيل الأسبوع المقبل تأكيدا للعلاقات الثنائية التي أقيمت بين البلدين في العام الماضي بوساطة أميركية.

وقال أحد المصدرين طالبا ألا ينشر اسمه أو جنسيته، إن الوفد السوداني سيضم مسؤولين في الأمن والمخابرات. وأضاف المصدر أن وقت الزيارة المقرر لها الأسبوع المقبل ينتظر الاتفاق عليه.

ولم يدل المتحدثان باسم الحكومتين السودانية والإسرائيلية بتعليق بعد.

وانضم السودان إلى الإمارات والبحرين والمغرب في الاتفاق على التحرك صوب علاقات طبيعية مع إسرائيل في عام 2020 عبر اتفاقات السلام التي توسطت فيها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وتعهدت إدارة الرئيس الحالي جو بايدن بانتهاج السياسة نفسها.

وفي إجراء ذي صلة، وافقت الحكومة السودانية في الأسبوع الماضي على إلغاء قانون المقاطعة لعام 1958 الذي يمنع إقامة علاقات دبلوماسية واقتصادية مع إسرائيل.

المصدر : رويترز

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