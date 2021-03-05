في اتصال هاتفي بينهما.. وزير الخارجية القطري يستعرض مع المبعوث الأميركي إلى إيران آخر تطورات المنطقة

تلقى الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري اتصالا هاتفيا أمس الخميس من المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران روبرت مالي.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأنه جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وآخر التطورات في المنطقة، ولا سيما بشأن إيران.

وكان وزير الخارجية القطري أعرب في يناير/كانون الثاني الماضي عن أمله في أن تكون هناك قمة بين إيران ودول الخليج.

وخلال مقابلة مع وكالة بلومبيرغ، قال "هذه رغبة موجودة أيضا لدى دول مجلس التعاون الخليجي، وأيضا إيران عبرت أكثر من مرة عن رغبتها في الحوار مع الدول الخليجية".

كما أكد المسؤول القطري أن بلاده ستدعم الحوار بين واشنطن وطهران إذا طلب منها ذلك بصرف النظر عمن سيلعب دور الوسيط.