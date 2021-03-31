البث الحي
أخبار|لبنان

دعا للإسراع إلى تشكيل حكومة لبنانية.. نصر الله يطالب بوقف الحرب في اليمن ورفع الحصار

نصر الله: المعروض على اليمنيين ليس وقف الحرب بل وقف إطلاق النار (الجزيرة)
نصر الله: المعروض على اليمنيين ليس وقف الحرب بل وقف إطلاق النار (الجزيرة)
31/3/2021

أكد الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله -في كلمة له اليوم الأربعاء- على مواقف حزبه من عدة ملفات محلية وعربية، وتحدث عن الجهود المبذولة على صعيد تشكيل الحكومة اللبنانية، كما تناول ملف الحرب في اليمن والقضية الفلسطينية.

وقال نصر الله -في معرض حديثه عن اليمن- إن المعروض على اليمنيين ليس وقف الحرب، بل وقف إطلاق النار واستكمال بقية أشكال الحرب عليهم، مضيفا أن الحوثيين يريدون وقفا عسكريا إنسانيا للحرب.

ودعا القيادة السعودية إلى وقف الحرب ورفع الحصار عن اليمن، مشيرا إلى أن الأميركيين والسعوديين يضيعون الوقت في اليمن، ولن يتمكنوا من خداع اليمنيين بالسياسة، حسب تعبيره.

وبالشأن اللبناني أكد نصر الله وجود جهود جادة وجماعية للتعاون في محاولة تذليل العقبات أمام تشكيل الحكومة، وقال إن "الكل يجب أن يعلم أن البلد استنفد وقته وحاله".

واستثمر نصر الله ذكرى يوم الأرض، ليتحدث عن القضية الفلسطينية، وقال إننا لم نعد نسمع بصفقة القرن، لأنها سقطت وماتت بصمود الشعب الفلسطيني.

ولفت نصر الله إلى أن أولوية الولايات المتحدة اليوم ليست المنطقة، بل ملفات أخرى مثل الصين وروسيا وجزء كبير من استحقاقاتها داخلية، داعيا دول المنطقة إلى البدء بحوارات لمعالجة مشاكلها وأزماتها.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

تصاعد خلاف عون والحريري بشأن الحكومة.. وفرنسا تلوّح بضغوط أوروبية على المسؤولين اللبنانيين

تصاعدت الأزمة بخصوص تشكيل الحكومة بين الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة المكلف ووصلت مؤخرا إلى حد نشر المراسلات السرية بينهما، في الوقت الذي لوّحت فيه باريس بإجراءات أوروبية تطال المعطلين لإيجاد حل للأزمة

المزيد من أخبار

مع موجة كورونا الثالثة.. منظمة الصحة تحذر من بطء التطعيم في أوروبا

فرنسا تعاود فرض إجراءات احترازية مشددة (الأوروبية)

غواصون فحصوا السفينة ومحققون استجوبوا الطاقم.. هيئة قناة السويس تبدأ البحث في أسباب جنوح إيفر غيفن

هيئة قناة السويس وضعت جدولا لتسريع تفويج قوافل الشحن، وتأمل أن تعبر جميع السفن بحلول نهاية الأسبوع (رويترز)

محتجون في الأردن يرفضون قرار منع عدد من الصلوات في المساجد بسبب كورونا

المحتجون طالبوا بفتح أبواب المساجد للصلاة مع تأكيد الالتزام بالإجراءات الوقائية (الجزيرة)

صاحب الطباعة.. المجهول مخترع أهم آلة عرفها التاريخ

صاحب الطباعة.. المجهول مخترع أهم آلة عرفها التاريخ (الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماذا يحدث لجسمك عند إيقاف تناول السكر الأبيض والخبز الأبيض؟

اغتالت وأطاحت بـ 22 رئيسا.. هكذا حكمت فرنسا أفريقيا من وراء ستار لمدة 50 عاما

أخبار جيدة في حربنا ضد كورونا

ماذا يحدث في جسمك بعد تناول البصل مباشرة؟