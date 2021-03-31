دعا للإسراع إلى تشكيل حكومة لبنانية.. نصر الله يطالب بوقف الحرب في اليمن ورفع الحصار

أكد الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله -في كلمة له اليوم الأربعاء- على مواقف حزبه من عدة ملفات محلية وعربية، وتحدث عن الجهود المبذولة على صعيد تشكيل الحكومة اللبنانية، كما تناول ملف الحرب في اليمن والقضية الفلسطينية.

وقال نصر الله -في معرض حديثه عن اليمن- إن المعروض على اليمنيين ليس وقف الحرب، بل وقف إطلاق النار واستكمال بقية أشكال الحرب عليهم، مضيفا أن الحوثيين يريدون وقفا عسكريا إنسانيا للحرب.

ودعا القيادة السعودية إلى وقف الحرب ورفع الحصار عن اليمن، مشيرا إلى أن الأميركيين والسعوديين يضيعون الوقت في اليمن، ولن يتمكنوا من خداع اليمنيين بالسياسة، حسب تعبيره.

وبالشأن اللبناني أكد نصر الله وجود جهود جادة وجماعية للتعاون في محاولة تذليل العقبات أمام تشكيل الحكومة، وقال إن "الكل يجب أن يعلم أن البلد استنفد وقته وحاله".

واستثمر نصر الله ذكرى يوم الأرض، ليتحدث عن القضية الفلسطينية، وقال إننا لم نعد نسمع بصفقة القرن، لأنها سقطت وماتت بصمود الشعب الفلسطيني.

ولفت نصر الله إلى أن أولوية الولايات المتحدة اليوم ليست المنطقة، بل ملفات أخرى مثل الصين وروسيا وجزء كبير من استحقاقاتها داخلية، داعيا دول المنطقة إلى البدء بحوارات لمعالجة مشاكلها وأزماتها.