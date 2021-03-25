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صور الأقمار الاصطناعية.. هكذا تغلق السفينة العملاقة مجرى قناة السويس

السفينة إيفر غيفن تسد مجرى القناة بعد جنوحها (حساب شركة إيرباص للفضاء على تويتر)
السفينة إيفر غيفن تسد مجرى القناة بعد جنوحها (حساب شركة إيرباص للفضاء على تويتر)
25/3/2021

أظهرت صور التقطتها الأقمار الاصطناعية وضع سفينة الحاويات العملاقة التي جنحت وعطلت الملاحة في قناة السويس.

وتبين الصور التي التقطت اليوم الخميس، ونشرتها شركات ومؤسسات عدة عبر منصات مختلفة مشهد السفينة التي يبلغ طولها 400 متر وهي تسد مجرى القناة.

وتحمل السفينة اسم "إيفر غيفن" (Ever Given)، وتستأجرها شركة "إيفر غرين مارين" (Evergreen Marine) التايوانية من الشركة المالكة اليابانية "شوي كيسن كايشا" (Shoei Kisen Kaisha) .

وبينت صور الأقمار الاصطناعية المحاولات الجارية لتخليص السفينة وتعويمها، إذ قالت هيئة قناة السويس اليوم في بيان إن الجهود تشمل جرافتين و9 زوارق قطر و4 حفارات على ضفة القناة.

وقد أعلنت الهيئة في وقت سابق اليوم تعليق الملاحة في القناة مؤقتا.

(رويترز نقلا عن قمر بلاك سكاي)

 

(حساب شركة إيرباص للفضاء على تويتر)

 

(وكالة الأنباء الأوروبية نقلا عن ماكسار ووكالة الفضاء الأوروبية)

 

 

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

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