وزير الخارجية القطري يستقبل نظيره الموريتاني.. استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الدوحة ونواكشوط

استقبل الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري في الدوحة، الأحد، وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وأوردت وكالة الأنباء القطرية أنه جرى استعراض علاقات التعاون الثنائي، واستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وكان إسماعيل ولد الشيخ أحمد قد صرح في ديسمبر/كانون الأول 2019 بأن الأزمة بين بلاده وقطر سيتم حلها، مضيفا أن الحكومة أبقت على ميزانية السفارة الموريتانية في الدوحة لأنه في أي لحظة قد تعود العلاقات.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يجتمع مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارجhttps://t.co/IhO55VSWxd#وزارة_الخارجية_قطر pic.twitter.com/zjmvJFpE9v — وزارة الخارجية – قطر (@MofaQatar_AR) March 21, 2021

يشار إلى أنه في السادس من يونيو/حزيران 2017 أعلنت موريتانيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وقالت في بيان لها إن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية اتخذ في ظل ما وصفته بإصرار قطر على "التمادي في السياسات التي تنتهجها".

وجاء ذلك عقب يوم من إعلان كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وإغلاق مجالاتها ومنافذها الجوية والبرية والبحرية مع الدوحة.

وردا على القرار الموريتاني، شهدت العاصمة نواكشوط آنذاك مسيرة بالسيارات للتنديد بقطع العلاقات مع الدوحة، ردد خلالها المشاركون -الذين رفعوا أعلاما قطرية- شعارات تشيد بدور قطر وبسياساتها في المنطقة العربية والإسلامية.

العمل الخليجي المشترك

وفي يناير/كانون الثاني، وقّع قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي البيان الختامي للقمة الخليجية الـ 41، التي عقدت في محافظة العلا بالسعودية، وأكد البيان تطوير العلاقات الراسخة، واحترام مبادئ حسن الجوار.

ورحب البيان بعودة العمل الخليجي المشترك إلى مساره الطبيعي وتعزيز وحدة الصف والتماسك بين الدول الأعضاء والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددا على عدم المساس بأمن أي دولة أو استهداف أمنها والمساس بلحمتها الوطنية.

ووفق بيان العلا، فإن القمة كان عنوانها "المصارحة والمصالحة"، وقد أفضت لطيّ صفحة الماضي والتطلع إلى مستقبل يسوده التعاون. ولفت إلى أن توقيع مصر على بيان العلا توثيق للعلاقات الأخوية التي تربط مصر بدول مجلس التعاون الخليجي.

وشارك أمير دولة قطر على رأس وفد بلاده في القمة، وقد وصل إلى مدينة العلا حيث كان في استقباله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي عانقه عند نزوله من الطائرة.