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أخبار|مصر

الرئيس السيسي يعلن رفع حالة الطوارئ المفروضة في مصر منذ سنوات

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)
25/10/2021

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي -اليوم الاثنين- إنه قرر عدم تمديد حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ سنوات.

وأضاف السيسي في تدوينة على فيسبوك "باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة".

 

وتابع "هذا القرار الذي الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء".

وقال "وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلى الأمن والاستقرار. ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه".

وحسب رويترز، ظلت حالة الطوارئ مفروضة في مصر منذ أبريل/نيسان 2017 مع تجديدها كل 3 أشهر.

وفي 12 يوليو/تموز الماضي، وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، على تمديد حالة الطوارئ في عموم البلاد اعتبارا من يوم 24 في الشهر ذاته لمدة 3 أشهر.

وكانت هذه هي المرة الـ17 التي يمدد فيها البرلمان حالة الطوارئ، منذ أبريل/نيسان 2017.

وكان يفترض أن يتم مد حالة الطوارئ منذ الإثنين، غير أن السيسي، قرر الإلغاء، دون أن يقدم تفاصيل أكثر حول الوضع ما بعد ذلك القرار.

وفي 10 أبريل/نيسان 2017، وافق البرلمان على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر لـ "مواجهة أخطار الإرهاب"، ردا على هجومين استهدفا كنيستين شمالي البلاد، وأوقعا 45 قتيلا على الأقل، وتبناهما تنظيم الدولة آنذاك، ومنذ ذلك الحين يتم تمديد حالة الطوارئ بشكل دوري، وكان يفترض أن يتم تمديدها الاثنين.

وكان بموجب حالة الطوارئ، يحق للسلطات المصرية إخلاء مناطق وفرض حظر التجوال واتخاذ إجراءات أمنية مشددة ومعاقبة المخالفين بالسجن.

المصدر : وكالات

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