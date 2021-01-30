ليبيا.. بعثة الأمم المتحدة تعلن قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء، وقالت إن أحمد معيتيق وأسامة الصيد وفتحي باشاغا من بين المرشحين لرئاسة الوزراء.

وأضافت البعثة أن خالد المشري وعقيلة صالح وصلاح النمروش من بين المرشحين للمجلس الرئاسي، وأكدت أن جميع المرشحين تعهدوا باحترام خريطة الطريق التي تمهد لإجراء الانتخابات.

وأوضحت البعثة الأممية في بيان أن هناك 21 مرشحا لمنصب رئيس الوزراء في ليبيا، وذلك بعد انتهاء مهلة تلقي الطلبات.

وكانت البعثة قد فتحت باب الترشح لعضوية المجلس الرئاسي المكون من 3 أشخاص ورئاسة الحكومة الجديدة منذ يوم الخميس 21 يناير/كانون الثاني الجاري ولمدة 8 أيام.

ونشرت البعثة الأممية قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء بالترتيب الأبجدي للغة العربية في موقعها على الإنترنت، وذلك بعد انتهاء فترة الأسبوع لتلقي الترشيحات لمناصب السلطة التنفيذية، والتي انتهت أول أمس الخميس.

وأكدت أن المرشحين تعهدوا في حالة اختيارهم للسلطة التنفيذية بتقديم إقرار إلى الجهات الرقابية المختصة بممتلكاتهم الثابتة والمنقولة داخل وخارج ليبيا، كما تعهدوا بعدم خوض الانتخابات في نهاية الفترة التمهيدية، ووقعوا إفادة خطية ملزمة قانونا تؤكد امتثالهم لقانون الجنسية الليبي الحالي.

وتابعت أنها سوف تعقد اجتماعا لملتقى الحوار السياسي الليبي بكامل أعضائه في سويسرا في الفترة من 1 إلى 5 فبراير/شباط المقبل، لإجراء عملية التصويت على السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة الجديدة.