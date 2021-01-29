انفجار قنبلة بدائية الصنع قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي

وقع انفجار أمام سفارة إسرائيل في العاصمة الهندية نيودلهي اليوم الجمعة، مما ألحق أضرارا بسيارات دون أن يوقع إصابات، حسبما أعلنت الشرطة.

وفرضت الشرطة طوقا أمنيا في محيط السفارة بعد وقوع الانفجار، وهرع عناصر خبراء تفكيك المتفجرات إلى المكان، وذكر بيان للشرطة أن الانفجار نجم عن "عبوة بدائية الصنع شديدة الضعف" دمرت نوافذ 3 سيارات مجاورة.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الانفجار قرب السفارة في نيودلهي لم يسفر عن إضرار في مبنى السفارة أو إصابات بين الموظفين.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إسرائيلي قوله إن تل أبيب تتعامل مع الانفجار على أنه "حادث إرهابي".

وفي أول رد فعل للحكومة الهندية، قال وزير الخارجية س. جايشانكار إنه تحدث مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي حول الانفجار، وكتب على تويتر "نأخذ الأمر على محمل الجد".

وأضاف جايشانكار في التغريدة "أكدت له (أشكنازي) توفير الحماية الكاملة للسفارة والدبلوماسيين الإسرائيليين، الموضوع قيد التحقيق ولن ندخر جهدا في القبض على الجناة".

ووقعت الحادثة بينما الرئيس الهندي رام ناث كوفيند ورئيس الوزراء ناريندرا مودي يشاركان في احتفال عسكري على بعد كيلومتر واحد من المكان.