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مقتل جنود سوريين في هجوم على حاجز عسكري بريف القنيطرة

آثار هجوم سابق على موقع عسكري للنظام بمحافظة دير الزور (الصحافة السورية)
آثار هجوم سابق على موقع عسكري للنظام بمحافظة دير الزور (الصحافة السورية)
18/1/2021

قتل 3 جنود سوريين أمس الأحد في هجوم مسلّح استهدف حاجزا عسكريا قرب المنطقة المنزوعة السلاح في الجولان المحتل بريف القنيطرة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مدير المرصد رامي عبد الرحمن قوله إن المهاجمين استهدفوا "بالأسلحة الرشاشة والعبوات الناسفة حاجزا عسكريا لقوات النظام في منطقة رويحينة، قرب المنطقة المنزوعة السلاح في الجولان المحتل بريف القنيطرة".

وأوردت صحيفة الوطن الموالية للنظام نقلا عن مصادر طبية تأكيدها مقتل عنصرين وإصابة اثنين آخرين جراء "اعتداء مجموعة إرهابية مسلحة على حاجز للجيش في قرية رويحينة بريف القنيطرة الغربي".

ورغم استعادة قوات النظام السوري والفصائل المسلّحة الموالية السيطرة على محافظتي درعا والقنيطرة عام 2018، تُسجل دوريا هجمات تشنّها فصائل مسلّحة مناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد ضد مواقع حكومية في مناطق الجنوب السوري.

يُذكر أن إسرائيل كثفت الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة بشكل أساسي مواقع للجيش وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

المصدر : الفرنسية

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