قرر مغادرة البلاد.. شبهات الأموال السعودية تلاحق ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس

قال القصر الملكي في بيان الاثنين إن ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس أبلغ نجله الملك فيليبي بأنه قرر مغادرة البلاد، وجاء ذلك بعد أن ظهرت في الأسابيع الأخيرة مزاعم فساد تتعلق به.

ونقل بيان القصر عن خطاب خوان كارلوس إلى ابنه قوله "تحدوني الرغبة في أن أفعل أفضل ما في مصلحة الشعب الإسباني ومؤسساته وأنتم كملك. أبلغكم بقراري، مغادرة إسبانيا في هذا الوقت".

وشكر الملك فيليبي والده خوان كارلوس على قراره مبرزا "الأهمية التاريخية التي يمثلها حكم والده" للديمقراطية في إسبانيا، مشددا على "المبادئ والقيم التي تقوم عليها الديمقراطية وفقا لدستورنا والإطار القانوني لعملنا".

ومن غير المعروف حتى الآن إلى أين سيتوجه الملك السابق، لكن البيان قال إن قراره بمغادرة البلاد يرجع إلى رغبته في تسهيل مهام ابنه الملك، في هدوء وسكينة.

وفي يونيو/حزيران الماضي، فتحت المحكمة العليا الإسبانية تحقيقا في ضلوع خوان كارلوس (82 عاما) في عقد لخط سكك حديدية فائق السرعة الرابط بين مكة والمدينة في السعودية، بعد أن ذكرت صحيفة "لا تريبيون دي جنيف" السويسرية أنه تسلم 100 مليون دولار من ملك السعودية الراحل، ومن خلال محاميه، رفض خوان كارلوس التعليق على المزاعم.

ويتمتع ملوك إسبانيا بحصانة قضائية خلال شغلهم المنصب لكن خوان كارلوس تنازل عن العرش لابنه في عام 2014 وهو ما يمكن أن يجعله عرضة للمحاكمة.

وجلس خوان كارلوس على العرش في عام 1975 بعد وفاة الجنرال فرانسيسكو فرانكو ونال احتراما كبيرا للغاية لدوره في قيادة إسبانيا من الدكتاتورية إلى الديمقراطية، لكن شعبيته انهارت في سنوات تالية بسبب سلسلة من الفضائح مما دفعه للتنازل عن العرش.