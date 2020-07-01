سوزان رايس: لماذا يضع ترامب مصالح روسيا أولا؟

انتقدت مستشارة الأمن القومي الأميركي السابقة سوزان رايس تعاطي الرئيس دونالد ترامب مع المعلومات الاستخباراتية التي تفيد بأن روسيا عرضت مكافآت على مسلحين مرتبطين بحركة طالبان الأفغانية مقابل قتل الجنود الأميركيين في أفغانستان.

وقالت رايس -التي شغلت المنصب في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، في مقال لها بصحيفة نيويورك تايمز- إن ترامب لم يفعل أي شيء حتى الآن إزاء تلك المعلومات، بل فضل رفضها واعتبارها فاقدة للمصداقية وقال إنها "ربما تكون خدعة أخرى ملفقة ضد روسيا وأخبارا كاذبة الهدف منها إظهار الجمهوريين بمظهر سيئ".

وشككت في مصداقية نفي البيت الأبيض علم الرئيس ترامب ونائبه مايك بنس بتلك المعلومات الاستخبارية الحساسة قبل نشرها لأول مرة في صحيفة نيويورك تايمز.

وتساءلت رايس "إذا وضعنا أمر مصداقية هذا الادعاء جانبا، لماذا لم يقدم الرئيس إدانة علنية لأي جهود روسية لقتل الجنود الأميركيين عندما أُخبر بهذه المعلومات الاستخبارية المقلقة للغاية، ويقوم ببحث خيارات رد أميركي سريع عليها؟"

ورأت أن ما يحدث أمر مقلق ويثير أسئلة عديدة حول أسباب إحجام ترامب عن الرد إذا كان فعلا قد أخبر بما أقدمت عليه روسيا، كما يطرح أسئلة عن أسباب حجب تلك المعلومات الحساسة عن الرئيس إذا لم يكن قد تم إخباره.

افتقار للكفاءة:

وتساءلت مستشارة الأمن القومي السابقة عما إذا كان الأمر يرجع إلى افتقار كبار مستشاري ترامب للكفاءة، أم لخوفهم من تقديم أخبار سيئة للرئيس خاصة حول روسيا، كما تساءلت عما إذا كان ترامب يدير سياسة خارجية "مارقة" منفصلة تمامًا عن المصالح الوطنية.

وقالت أيضا إن هناك نمطا خطيرا ومستمرا من الأحداث يؤكد ميل ترامب الغريب لخدمة المصالح الروسية على حساب المصالح الأميركية.

وكانت نيويورك تايمز قد نقلت الجمعة عن مسؤولين -لم تكشف هوياتهم- أن ترامب أبلغ في مارس/آذار الماضي بالمعلومات الاستخباراتية المشار إليها آنفا، كما أُخبرت السلطات البريطانية بالمعلومات نفسها.

وأضافت الصحيفة أن مكافآت الاستخبارات الروسية حفزت مسلحين (مرتبطين بطالبان) على استهداف القوات الأميركية بأفغانستان، في وقت يسعى الرئيس لسحب تلك القوات ملبيا بذلك أحد المطالب الرئيسية لهذه الحركة من أجل إنهاء أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة.