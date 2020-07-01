أردوغان وصف وضعها الحالي بـ"الخطأ الكبير جدا".. ماذا طلب بومبيو من تركيا بشأن "آيا صوفيا"؟

حث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم تركيا على عدم تحويل متحف "آيا صوفيا" في إسطنبول إلى مسجد، حيث إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يرى أن تحويلها إلى متحف كان خطأ، ويسعى إلى تحويلها إلى مسجد.

وكتب بومبيو في بيان "نحث السلطات التركية على أن تواصل الحفاظ على "آيا صوفيا" كمتحف، بوصفه تجسيدا لالتزامها باحترام التقاليد الدينية والتاريخ الغني، التي ساهمت (في بناء) الجمهورية التركية، وأتاحت لها أن تبقى منفتحة على الجميع".

واعتبر أردوغان الذي وصل إلى السلطة عام 2003، أن تحويل آيا صوفيا إلى متحف كان "خطأ كبيرا جدا".

وبنيت كنيسة "آيا صوفيا" في القرن السادس عند مدخل مضيق البوسفور في إسطنبول، وكانت محطة لتتويج الأباطرة البيزنطيين قبل تحويلها إلى مسجد في القرن الـ15، بعدما فتح العثمانيون عام 1453 المدينة التي كانت تعرف بالقسطنطينية.

وأضاف بومبيو أن بلاده تعتبر أن "أي تغيير في الوضع (…) بمثابة تهميش لإرث هذا المعلم الرائع"، علما أن المبنى مصنف ضمن مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).