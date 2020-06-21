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صور "قيصر".. عائلات سورية تتعرف لأول مرة على مصير أبنائها بسجون الأسد

أحد الضحايا الذين ظهروا في صور "قيصر" المسربة (الجزيرة)
أحد الضحايا الذين ظهروا في صور "قيصر" المسربة (الجزيرة)
21/6/2020

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور المعتقلين السوريين التي سربها العسكري المنشق عن نظام بشار الأسد والذي لقب باسم "قيصر"، فالكثير من السوريين تعرفوا على مصير أهاليهم وإخوتهم بين صور الضحايا، ومنهم من كانوا لا يزالون يأملون بأنهم على قيد الحياة حتى الآن، بعد مرور أعوام عليهم في سجون قوات النظام.

وأثارت الصور ردود أفعال واسعة ومحزنة في الأيام القليلة الماضية، فالعديد من الأهالي شاهدوا صور أقاربهم من ضمن الصور التي سربها "قيصر" عن ضحايا نظام بشار الأسد، وغردت الشابة فاطمة عبر تويتر "شفت صورة زوجي، الله يرحمه بكل صورة من صور قيصر وأنا عم شوفهم… الله ينتقم من كل واحد عذب فيهم، ويشل كل إيد عذبت فيه".

وكتب الشاب محمد مشارقجي عبر فيسبوك مرفقا صورة من ضحايا النظام "الحمد لله دائما وأبدا، وبعد 8 سنوات من انتظار خبر مفرح عن أخي أحمد، اليوم ولله الحمد عرفنا بأنه بين يدّي عليم رحيم. الشهيد بإذن الله أحمد عبد الهادي عجم".

قانون قيصر

وتجدد الحديث عن صور القتلى في أقبية نظام بشار الأسد بمناسبة بدء سريان قانون "قيصر" الأربعاء الماضي بعدما أقره الكونغرس الأميركي، ويفرض القانون عقوبات على النظام السوري بسبب جرائم في حق السوريين، وقد اعتمدت لجنة التحقيق الدولية المكلفة ببحث جرائم الحرب في سوريا على عشرات آلاف الصور للمعتقلين والقتلى داخل معتقلات نظام الأسد التي سربها "قيصر" لإثبات وقوع فظاعات على يد النظام.

لمشاهدة جميع الصور , يرجى الدخول للموقع الرسمي للجمعية السورية للمفقودين و معتقلي الرأي و ضرورة مراسلتنا لمن يتعرف على…

Geplaatst door ‎الجمعية السورية للمفقودين و معتقلي الرأي‎ op Zaterdag 21 maart 2015

وتظهر الصور المسربة لجثث القتلى داخل مقار الأجهزة الأمنية السورية، آثار التعذيب بالكهرباء والضرب المبرح وتكسير العظام والأمراض المختلفة، ومن بينها الجرب فضلا عن الغرغرينا والخنق. ومن بين القتلى أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاما، وشيوخ يتجاوز عمر بعضهم 70 عاما. ووصل عدد الصور المهربة إلى 55 ألف صورة، بمعدل أربع صور تحديدا لكل جثة.

المصدر : الجزيرة + خدمة سند

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