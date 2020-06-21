صور "قيصر".. عائلات سورية تتعرف لأول مرة على مصير أبنائها بسجون الأسد

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور المعتقلين السوريين التي سربها العسكري المنشق عن نظام بشار الأسد والذي لقب باسم "قيصر"، فالكثير من السوريين تعرفوا على مصير أهاليهم وإخوتهم بين صور الضحايا، ومنهم من كانوا لا يزالون يأملون بأنهم على قيد الحياة حتى الآن، بعد مرور أعوام عليهم في سجون قوات النظام.

شفت صورة زوجي الله يرحمو بكل صورة من صور #قيصر وأنا عم شوفهم…💔😔

الله ينتقم من كل واحد عذب فيهم ويشل كل إيد عذبت فيهم🤲🏻

الله يرحمهم ويتقبلهم من الشهداء يارب🤲🏻 — Fatima #FSG (@fafo_lattakia) June 20, 2020

وأثارت الصور ردود أفعال واسعة ومحزنة في الأيام القليلة الماضية، فالعديد من الأهالي شاهدوا صور أقاربهم من ضمن الصور التي سربها "قيصر" عن ضحايا نظام بشار الأسد، وغردت الشابة فاطمة عبر تويتر "شفت صورة زوجي، الله يرحمه بكل صورة من صور قيصر وأنا عم شوفهم… الله ينتقم من كل واحد عذب فيهم، ويشل كل إيد عذبت فيه".

المجرم بشار الأسد يقول ان صور قيصر (صور التعذيب) فوتوشوب..عندما خرج ابن عمي من سجون الاسد (صيدنايا) حدثني عن حكايات حدثت معه ومع غيره يشيب الشعر لها ومن ثم يخرج الحيوان ليقول عن التعذيب فوتوشوب! — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) June 20, 2020

وكتب الشاب محمد مشارقجي عبر فيسبوك مرفقا صورة من ضحايا النظام "الحمد لله دائما وأبدا، وبعد 8 سنوات من انتظار خبر مفرح عن أخي أحمد، اليوم ولله الحمد عرفنا بأنه بين يدّي عليم رحيم. الشهيد بإذن الله أحمد عبد الهادي عجم".

لقاء هذا الشاب الأول مع أسرته بعد سنوات من التغييب كان عبر رؤيتهم لصورته عبر تقرير تلفزيوني صدفة يعرض جزءاً من صور معتقلين قتلهم النظام السوري تحت التعذيب وأخفى أثرهم وأنكر وجودهم وجثثهم، #قانون_قيصر انتصار لكل الشهداء المعتقلين وأسرهم وذويهم وانتصار لكل السوريين الأحرار#سوريا pic.twitter.com/F2akJr9Ofr — Osama Hadba (@OsamaHadba1) June 18, 2020

قانون قيصر

وتجدد الحديث عن صور القتلى في أقبية نظام بشار الأسد بمناسبة بدء سريان قانون "قيصر" الأربعاء الماضي بعدما أقره الكونغرس الأميركي، ويفرض القانون عقوبات على النظام السوري بسبب جرائم في حق السوريين، وقد اعتمدت لجنة التحقيق الدولية المكلفة ببحث جرائم الحرب في سوريا على عشرات آلاف الصور للمعتقلين والقتلى داخل معتقلات نظام الأسد التي سربها "قيصر" لإثبات وقوع فظاعات على يد النظام.

لمشاهدة جميع الصور , يرجى الدخول للموقع الرسمي للجمعية السورية للمفقودين و معتقلي الرأي و ضرورة مراسلتنا لمن يتعرف على… Geplaatst door ‎الجمعية السورية للمفقودين و معتقلي الرأي‎ op Zaterdag 21 maart 2015

وتظهر الصور المسربة لجثث القتلى داخل مقار الأجهزة الأمنية السورية، آثار التعذيب بالكهرباء والضرب المبرح وتكسير العظام والأمراض المختلفة، ومن بينها الجرب فضلا عن الغرغرينا والخنق. ومن بين القتلى أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاما، وشيوخ يتجاوز عمر بعضهم 70 عاما. ووصل عدد الصور المهربة إلى 55 ألف صورة، بمعدل أربع صور تحديدا لكل جثة.