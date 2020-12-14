الأولى من نوعها منذ 4 سنوات.. رحلة جوية من الرياض إلى مطار دمشق

وصلت اليوم الاثنين رحلة جوية إلى مطار دمشق الدولي قادمة من العاصمة السعودية الرياض، هي الأولى من نوعها منذ 4 سنوات بين السعودية وسوريا.

وقد نفذت تلك الرحلة شركة طيران سورية خاصة مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأميركية، وتأتي الرحلة بعد توقف الرحلات الجوية بين البلدين بشكل نهائي منذ العام 2016.

وتدهورت العلاقة بين دمشق والرياض عقب اندلاع الثورة السورية عام 2011، وفي السنوات اللاحقة ظل نظام الرئيس بشار الأسد يهاجم السعودية ويتهمها بدعم "الإرهاب" في سوريا، في إشارة إلى دعمها بعض فصائل المعارضة السورية المسلحة.

لكن مطلع هذا العام، أفادت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد بأن لقاءً وديا سوريا سعوديا عقد في نيويورك، وأنه تم التأكيد على أن التوتر الذي طبع العلاقة بين البلدين خلال السنوات الماضية سيزول، ويأتي ذلك وسط تقارير عن تقارب بين دمشق والرياض وإن كان بوتيرة بطيئة.

وقالت "الوطن" المقربة من نظام الأسد وقتها -نقلا عما وصفتها بمصادر دبلوماسية غربية- إن اللقاء جمع مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري ونظيره السعودي عبد الله المعلمي، ووزير الدولة السعودي فهد بن عبد الله المبارك، على هامش حفل خاص أقيم تحضيرا لرئاسة الرياض لاجتماع مجموعة العشرين.

ونقلت الصحيفة عن المصادر نفسها أن المعلمي والمبارك عبرا خلال الحفل عن قناعتهما بأن ما جرى بين البلدين يجب أن يمر، وشددا على "العلاقات الأخوية التي طالما جمعت بين سوريا والسعودية" وأن ما شهدته العلاقات بين البلدين "ليس سوى سحابة صيف ستمر حتما".

كما سبق أن أوردت "الوطن" في ديسمبر/كانون الأول الماضي أن شخصيات رسمية سورية بدأت تزور السعودية، ونقلت عن مصدر دبلوماسي عربي في دمشق أن إعادة افتتاح سفارة الرياض بالعاصمة السورية مسألة وقت.