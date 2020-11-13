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خلال مؤتمر إسرائيلي.. سفير الإمارات بواشنطن لا يتوقع انفراجا في الأزمة الخليجية

العتيبة حمّل قطر مسؤولية الأزمة الخليجية (الجزيرة)
العتيبة حمّل قطر مسؤولية الأزمة الخليجية (الجزيرة)
13/11/2020

قال السفير الإماراتي في الولايات المتحدة يوسف العتيبة إنه لا يتوقع انفراجا في الأزمة الخليجية ما لم تراجع قطر مواقفها وتعالج ما وصفه بالأسباب الجذرية للأزمة.

جاء ذلك خلال مشاركته في لقاء لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، وأداره المدير التنفيذي للمعهد الجنرال عاموس يادلين، وهو الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.

وأضاف السفير الإماراتي أن قطر ضمن محور يضم إيران وتركيا، وهو محور يروج للعقيدة الراديكالية، حسب تعبيره.

وقال لا أعتقد أن الأزمة مع قطر ستحل قريبا في ظل عدم مراجعة الدوحة لمواقفها، "عندما تقطع 4 دول مهمة علاقاتها مع دولة بحجم قطر، وتذكر الأسباب والمطالب وما يزعجنا، وعلى القطريين أن يسألوا أنفسهم: لماذا حصل ذلك، وما تسبب به، ولماذا كل هذه الدول منزعجة منا؟"

وأضاف أن عملية المراجعة لم تحصل، واتهم قطر بمواصلة "لعب دور الضحية والادعاء بأنها تتعرض للتنمر، ولكنها لم تعالج الأسباب الجذرية للمشكلة، وبانتظار تحقيق ذلك لا أعتقد أن الأزمة في طريقها للحل".

وقال إن المنطقة منقسمة إلى معسكرين: أحدهما يروج للعقيدة والدين والراديكالية ويزج بالدين في كل نقاش -على حد زعمه- وهذا تمثله تركيا وإيران وقطر.

وفي المقابل، هناك مجموعة أخرى من الدول كالإمارات والبحرين والأردن ومصر والسعودية، "وجميعها تركز على مقاربة مدنية وبراغماتية، وتفكر في مستقبلها وليس ماضيها، وهذا هو الخط الفاصل اليوم في منطقة الشرق الأوسط".

واندلعت الأزمة الخليجية إثر قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر في 5 يونيو/حزيران 2017 علاقاتها مع قطر، بالإضافة إلى فرض حصار بري وجوي، عقب حملة افتراءات وأكاذيب، رفضتها الدوحة، وقالت إن هدفها المساس بسيادتها واستقلالها.

المصدر : الجزيرة

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