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انتخابات مجلس النواب المصري.. 28% نسبة المشاركة في المرحلة الأولى

المرحلة الثانية من الانتخابات ستجرى في 13 محافظة بينها القاهرة (رويترز)
المرحلة الثانية من الانتخابات ستجرى في 13 محافظة بينها القاهرة (رويترز)
1/11/2020

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر -الأحد- أن نسبة المشاركة فى المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب (البرلمان) بلغت 28.06%.

ووفقا لما نقله إعلام محلي، بلغ عدد المصوتين نحو 9 ملايين من أصل 31 مليون ناخب في 14 محافظة جرت فيها المرحلة الأولى للانتخابات.

وقال القاضي لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات -أثناء مؤتمر صحفي نقلته وسائل الإعلام المحلي- إن "الانتخابات شهدت تنافسية بين المرشحين وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية".

وفي 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أجريت انتخابات المرحلة الأولى في 14 محافظة، بينها الجيزة والإسكندرية، وينتظر أن تجرى المرحلة الثانية يومي 7 و8 نوفمبر/تشرين الثاني في 13 محافظة بينها القاهرة.

ويفترض أن تسفر الانتخابات عن اختيار 568 نائبا من أصل 596، على أن يقوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتعيين باقي المقاعد.

ويحق لنحو 63 مليون ناخب -من أصل 100 مليون نسمة- التصويت في هذه الانتخابات لاختيار 568 نائبا من أصل 596 عضوا في مجلس النواب، على أن يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين باقي النواب.

ويتنافس أكثر من 4 آلاف مرشح على 284 مقعدا من أصل 568 بالنظام الفردي، في حين تتنافس 8 قوائم على 284 مقعدا بنظام القائمة الحزبية.

وتتنافس قائمتان رئيسيتان "من أجل مصر" و"نداء مصر"، وأغلبهما من الأحزاب الموالية للسلطة، غير أن الأولى تعد الأقرب للنظام والأكثر حظّا، في حين تحدثت الثانية عما أسمته "خروقا فجّة".

المصدر : الجزيرة + وكالات

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