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الرجوب: وفد من فتح إلى دمشق لاستكمال الحوار مع الفصائل الفلسطينية

الرجوب قال إن واشنطن وتل أبيب تمارسان ضغوطا لإفشال جهود تحقيق الوحدة الوطنية (الجزيرة)
الرجوب قال إن واشنطن وتل أبيب تمارسان ضغوطا لإفشال جهود تحقيق الوحدة الوطنية (الجزيرة)
4/10/2020

قال جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، إن وفدا من الحركة سيتوجه غدا إلى دمشق لإجراء حوارات مع عدد من الفصائل الفلسطينية، لاستكمال جهود إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

وأوضح الرجوب أن الوفد سيجري حوارات مع ممثلي حركة الجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية، كما سيجري حوارا مع منظمة الصاعقة والجبهة الشعبية/القيادة العامة.

وأكد على ضرورة وجود تفويض من الفصائل للرئيس محمود عباس، كي يتمكن من إصدار مرسوم رئاسي بالدعوة إلى الانتخابات، على أن يتلو ذلك حوار وطني شامل في العاصمة المصرية القاهرة.

وأضاف، أن التفاهمات مع حركة "حماس" تنص على إجراء انتخابات بالتمثيل النسبي خلال 6 أشهر، على 3 مراحل تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، على أن تكون بالتوالي.

وكشف الرجوب عن أن حركة "فتح" أبلغت "حماس" برغبتها في تشكيل حكومة ائتلاف وطني بعد الانتخابات، وما عدا ذلك من قضايا سيكون مطروحا على طاولة الأمناء العامين، دون أن يتم تحديد موعد لعقد اجتماع لهم.

كما كشف أيضا عن أن واشنطن وتل أبيب تمارسان ضغوطا لإفشال جهود تحقيق الوحدة الوطنية.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأناضول

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