إضافة لرفع عقوبات واشنطن.. زيمبابوي تسعى لجذب الاستثمار الأميركي عبر بوابة إسرائيل

من المتوقع أن تنضم زيمبابوي قريبا لقائمة الدول الأفريقية التي تقيم علاقات مع إسرائيل، في الوقت الذي تسعى فيه سلطات البلاد للخروج من قائمة الدول الخاضعة للعقوبات الأميركية، إذ تعهد الرئيس إيميرسون منانغانغوا بإخراج الدولة "المحاصرة" من الاضطرابات الاقتصادية التي واجهتها في عهد الرئيس السابق روبرت موغابي، منذ نهاية العقد الأول من القرن 21، مشيرا إلى أن إنهاء العقوبات الأميركية سيكون بداية جيدة.

وقد عين منانغانغوا المواطن من أصل إسرائيلي روني ليفي موسان قنصلا فخريا في تل أبيب في أغسطس/آب الماضي، في إشارة إلى تعزيز العلاقات بين الطرفين، وابتعادا عن الدعم المعتاد الذي أبداه الاتحاد الوطني الأفريقي الحاكم بزيمبابوي للفلسطينيين في فترات سابقة.

وذكرت الباحثة في الشأن الأفريقي متساديسو موتسوينغ أن هناك حديثا حول ارتباط القنصل الفخري لزيمبابوي المعين مؤخرا في إسرائيل بشركة نيكوف الدولية، وهي متهمة بتزوير انتخابات العام 2013 في زيمبابوي، الأمر الذي نفاه موسان في تغريدة على حسابه في تويتر، مؤكدا أن مهمته تتمثل في "تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين لمساعدة زيمبابوي".

وأشارت موتسوينغ، في تصريح للجزيرة نت، إلى أن موسان أيضا الرئيس التنفيذي لمجموعة أشلروي، التي تهدف لربط الشركات والمنظمات والدبلوماسيين والقادة والكنائس من جميع أنحاء العالم بإسرائيل، وأضافت الباحثة أن الرئيس الزيمبابوي كان يأمل في قيام المخابرات العسكرية الإسرائيلية بتدريب قوات الأمن في بلاده، إضافة إلى إنشاء أكاديمية دفاعية في العاصمة هراري تكون إدارتها إسرائيلية.

وكان إيبو مندازا الأكاديمي الزيمبابوي والعضو المؤسس في لجنة التضامن بين زيمبابوي وفلسطين قد بين أن "إستراتيجية زيمبابوي، إن وجدت على الإطلاق، ما هي إلا مضيعة للوقت في هذا الملف"، وأوضح في حديث للجزيرة نت أن "ما يجري تضليل زيمبابوي من قبل أولئك الموجودين في الولايات المتحدة، والذين يدفعون الملايين في علاقات عامة لا طائل من ورائها".

Israel's security knowledge is very well known throughout the world. It's time to share it with Zimbabwe! pic.twitter.com/pvbDjyZgGi

— Ronny Levi Musan- Honorary Consul of Zimbabwe🇿🇼 (@RLFFHL) September 15, 2020