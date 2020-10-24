البث الحي
أخبار|عراق

لإنصاف المناطق التي خضعت لتنظيم الدولة.. الإعلان عن جبهة برلمانية سنية جديدة بالعراق

النجيفي تلا بيان تأسيس الجبهة الجديدة (مواقع التواصل )
النجيفي تلا بيان تأسيس الجبهة الجديدة (مواقع التواصل )
24/10/2020

أعلن في العراق عن تشكيل جبهة برلمانية جديدة تضم 35 نائبا من قوى سياسية سنية، في خطوة تهدف حسب الإعلان لتوحيد المواقف السنية.

وقال رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة النجيفي في مؤتمر صحفي، "إن تأسيس الجبهة (الجديدة) جاء لوقف التداعي وإنصاف المظلومين، وكذلك التنسيق وتنفيذ مطالب المناطق المحررة (التي كانت بقبضة تنظيم الدولة الإسلامية) وتحصيل حقوقها".

وأضاف بيان الجبهة الذي تلاه النجيفي مساء أمس بحضور عدد من النواب السنة، أن المجتمعين بحثوا إجراء الانتخابات المبكرة وما تلزمها من جهود، بعيدا عن السلاح المنفلت، مشيرا إلى أن النواب تدارسوا كذلك "الإجراءات التعسفية التي تعصف بالمحافظات المحررة وما يعانيه مواطنوها من إنكار للحقوق وجرائم الإخفاء القسري والسجناء والمعتقلين".

ويضم التكتل الجديد بالإضافة إلى جبهة الإنقاذ والتنمية، كتلة المشروع العربي بزعامة خميس الخنجر، وكتلة الجماهير والحزب الإسلامي والكتلة العراقية المستقلة وعددا من النواب المستقلين.

ويتزامن الإعلان عن التكتل السياسي الجديد مع الاستعدادات الجارية في البلاد لتنظيم الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في 6 يونيو/حزيران من العام المقبل.

وحصل السُّنة على 71 مقعدا في البرلمان العراقي من أصل 329 مقعدا في انتخابات 2018 وانضوت غالبية القوى السياسية السنية بداية في تحالف "المحور"، الذي ضم 50 برلمانيا بينما انضم الآخرون لكتل سياسية منفصلة.

لكن خلافات داخلية أدت في مايو/أيار الماضي إلى تشكيل تحالف جديد بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بواقع 32 برلمانيا، إثر انسحابات شهدها تحالف المحور.

والخلاف بين القوى السُّنية يتركز على طريقة إدارة التحالف والتباين في المواقف السياسية على المستوى الداخلي والخارجي.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من أخبار

في خضم أزمة الرسوم المسيئة.. أمير مكة يستقبل سفير فرنسا ويثير انتقادات بمواقع التواصل

صورة نشرها حساب إمارة مكة للقاء خالد الفيصل بالسفير الفرنسي (مواقع التواصل)

ليبيا.. المجلس الأعلى: اتفاق الهدنة لا يقرّ بشرعية قوات حفتر ولا يشمل الاتفاق مع تركيا

المجلس الأعلى للدولة رحّب بالاتفاق الموقّع في جنيف (الجزيرة-أرشيف)

فيلسوف فرنسي ينتقد ماكرون: المسلمون لديهم أخلاق وإحساس بالشرف

الفيلسوف الفرنسي ميشيل أونفراي (يمين) والصحفي والكاتب إريك زمور (وكالات)

مقاطعة البضائع الفرنسية.. باريس تدعو لوقفها وماكرون: لن نتراجع أبدا وعمران خان يتهمه بمهاجمة الإسلام

الأكثر قراءة

لهم أعين لا يبصرون وآذان لا يسمعون بها.. أردوغان ينتقد ساسة أوروبا بعد الإساءة للنبي الكريم ومسؤول أوروبي يرد

أردوغان جدد دعوته لماكرون لفحص صحته العقلية (الأناضول)

كورونا.. علماء بلجيكيون يكشفون لغز فقدان حاسة الشم

فقدان حاسة الشم قد يشير إلى الإصابة بفيروس كورونا (بيكسابي)

مجاملة ريال مدريد وسرقة الكلاسيكو.. الصحافة الإسبانية تفتح النار على التحكيم وزيدان يدافع

راموس يسقط على الأرض قبل احتساب الحكم ركلة جزاء لصالحه (رويترز)

قره باغ.. أذربيجان تستعيد مناطق جديدة واتفاق على هدنة إنسانية وإيران تنشر قوات على حدودها الشمالية

جندي أرميني يسرع للاحتماء بخندق عقب تحليق طائرة مسيّرة فوق إحدى مناطق الاشتباك بقره باغ (غيتي)