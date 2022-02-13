إطلاق جيل جديد من لـ"كزس إل إكس".. تعرّف على مواصفاتها وأسعارها

دشنت شركة "لكزس" (Lexus) اليابانية الجيل الرابع من سياراتها "لكزس إل إكس" (Lexus LX) بشكل جديد وبـ3 فئات مختلفة عن السابق وبمحركات صغيرة مدعومة بنظام التيربو، وذلك تحت مسمّى "لكزس إل إكس 600" (Lexus LX 600).

وتأتي السيارة بمحرك "6 أسطوانات" (V6) جديد مع محركين توربو سعة 3.5 لترات، ويولد قوة 409 أحصنة و649 نيوتن مترا من عزم الدوران، وتعتبر زيادة كبيرة قدرها 26 حصانا و103 نيوتن مترات مقارنة بالمحرك السابق ذي الـ"8 أسطوانات" وبسعة 5.7 لترات.

الجيل الرابع من "لكزس إل إكس 600" (مواقع التواصل الاجتماعي)

سيارة "لكزس إل إكس 600" "فئة كبار الشخصيات" (VIP)

وتتمتع سيارة "لكزس إل إكس 600" فئة كبار الشخصيات بتصميم خارجي أكثر قوة وفخامة مع شبك أمامي أفقي من 7 خطوط لتحسين تبريد المحرك ومحركات التيربو التي أُدخلت على السيارة للمرة الأولى، وتتمتع الواجهة الأمامية بمصابيح أقل حجما مما كانت عليه في الطراز السابق، ومصابيح نهارية ثلاثية الأبعاد، ومصابيح ضباب صغيرة أسفل الصدام الأمامي.

تأتي فئة كبار الشخصيات بشبك أمامي أفقي من 7 خطوط (مواقع التواصل الاجتماعي)

أما من الداخل، فتعتبر "لكزس إل إكس 600" فئة كبار الشخصيات تحفة فنية، إذ جاءت بتصميم مقصورة أكثر حداثة، مع جلد فاخر وخشب، ومقاعد لـ4 ركاب فقط تتوفر فيها راحة عالية، حيث تأتي كراسي الركاب في منتصف السيارة منفصلة ولا تتسع إلا لشخصين مع توفر نظام ترفيهي متطور بينهما يحتوي على شاشة وشاحن لاسلكي وأماكن تخزين متعددة، كما بإمكان الراكب في الجهة الخلفية اليمنى أن يطوي الكرسي الأمامي للحصول على أكبر مسافة لراحة الأرجل.

سيارة "لكزس إل إكس 600" الفئة الرياضية

تأتي الفئة الرياضية بشبك أمامي على شكل مثلثات (مواقع التواصل الاجتماعي)

ويختلف الشكل الخارجي سيارة "لكزس إل إكس 600" الفئة الرياضية عن الفئة السابقة من حيث الشبك الأمامي الذي يأتي على شكل مثلثات أكثر عصرية محاط بكروم أسود، كما يختلف التصميم الداخلي للسيارة حيث تأتي بمقاعد رياضية جلدية تتسع لـ7 ركاب، وعجلة قيادة مغطاة بالجلد مع وحدة تحكم لتحسين التحكم والثبات، بالإضافة إلى نظام تعليق متغير محدود الانزلاق حصري لتحسين الأداء.

أبرز تحديثات "لكزس إل إكس 600"

ويتصل محرك "لكزس إل إكس 600″ بناقل حركة أوتوماتيكي جديد بـ10 سرعات، يعمل على تعزيز هدوء المحرك، وبفضل انخفاض وزنها بمقدار 200 كيلوغرام مقارنة بالطراز السابق، وأبواب الألمنيوم والمنصة الجديدة بالكامل فإن سيارة لكزس الجديدة ستشهد تحسن كبيرا في صرف الوقود، ووفق خبراء الشركة فإنها أكثر صلابة بنسبة 20% مقارنة بالطراز السابق.

كما حصلت السيارة على ترقيات شاملة تعزز من ديناميكيتها وأدائها على الطرق، حيث تم تغيير أنظمة الفرامل والتعليق في السيارة لتصبح كهربائية وأكثر تكيفا مع القيادة في الطرق الوعرة، ويحسن من الثبات وراحة القيادة.

ووفق لشركة لكزس، يمكن لـ"لكزس إل إكس 600" تسلق المنحدرات بزاوية 45 درجة، والخوض في المياه بعمق 700 مليمتر، كما تحتوي على نظام متطور متعدد التضاريس مع وضعيات قيادة مختلفة تصل إلى 6 وضعيات، وتتمتع السيارة بنظام مراقبة التضاريس والذي يستخدم 4 كاميرات أمامية وجانبية وخلفية لإظهار ما يحيط بالسيارة.

زودت لكزس سيارتها الجديدة بشاشتين بقياس 7 و12.3 بوصة (مواقع التواصل الاجتماعي)

وعن النظام الصوتي في "لكزس إل إكس 600″، تقول الشركة اليابانية إن سيارتها تتميز بنظام صوتي مارك ليفنسون بـ25 مكبر صوت، وشاشتين بقياس 7 و12.3 بوصة، وتركز الشاشة الأكبر على عرض الكاميرا وإعدادات الصوت ويوجد بها زر تشغيل السيارة مدمج ببصمة أصبع، فيما تستخدم الشاشة الأصغر في التحكم بنظام التكييف ومعلومات السيارة، في حين أن النظام الترفيهي يأتي بمساعد صوتي وملفات تعريف المستخدم ودعم الخدمات السحابية، وتتميز أيضا بشاشة عدادات رقمية.

وتبدأ أسعار سيارة "لكزس إل إكس 600" بنحو 465 ألف ريال سعودي أي ما يعادل 124 ألف دولار أميركي و2 مليون جنيه مصري

طراز قديم من سيارة "لكزس إل إكس"

لا يختلف طراز 2021 من "لكزس إل إكس" عن الشكل الجديد بشكل جذري، لكن التغيير تم في المحرك حيث جاءت لكزس القديمة بمحرك ذي 8 أسطوانات بسعة 5700 سي سي، ويولد قوة 383 حصانا وعزم 546 نيوتن مترا، مع خزان وقود مزدوج سعة 138 لترا.

وجاءت "لكزس إل إكس" قياسية بصفين و5 مقاعد ولكنها متوفرة أيضا بـ3 صفوف و8 مقاعد، ويشعر التصميم الداخلي بالرفاهية، ويمكن الحصول على جلود مرنة ولمسات خشبية رائعة. وتحمل شاشة قياسية بمقاس 12.3 بوصة، ونظام ملاحة، ونظاما صوتيا عالي الجودة بـ9 مكبرات صوت، ويدعم بلوتوث، ومخارج "يو إس بي" (USB) متعددة، بالإضافة للمساعد الشخصي أمازون أليكسا.

لا يختلف طراز 2021 من "لكزس إل إكس" عن الشكل الجديد إلا من الخلف (مواقع التواصل الاجتماعي)

وجاء الطراز القديم من "لكزس إل إكس" 570 بميزات المعلومات والترفيه المتوفرة، وشحن لاسلكي للهواتف الذكية، ونظام ترفيه في المقعد الخلفي، ومميزات قياسية إضافية، وتحكم أوتوماتيكي في المناخ لكل مقعد على حده، ومخرج كهرباء على الطراز المنزلي، ومرآة للرؤية الخلفية مع خاصية تعتيم الإضاءة، وفتحة سقف، ودخول بدون مفتاح، وثلاجة بين مقعد السائق ومقعد الراكب الأمامي.

وتمتلك سيارة "لكزس إل إكس 2021" شاشة نظام معلوماتي ترفيهي 12.3 بوصة، وشاشات 11.6 إنش للمقاعد الخلفية، ونظام الصوت مارك ليفينسون، ونظام تشغيل المحرك عن بعد، وحصلت "لكزس إل إكس 2021″ على تقييمات ممتازة لمقاعدها الفاخرة وتسع 5 أو 7 أفراد وبها سماعات لاسلكية، كما تأتي لكزس إل إكس" بصندوق تبريد للحفاظ على برودة المشروبات.

وتبدأ سعر "لكزس إل إكس 2021" من 485 ألفا و990 ريالا ريالا سعوديا، أي ما يعادل 129.5 ألف دولار أميركي، و2 مليون جنيه مصري.

أجيال "لكزس إل إكس"

ظهر الجيل الأول من "لكزس إل إكس" عام 1996 والذي حمل اسم "إل إكس 470″، ولا يختلف تصميمه عن لاند كروزر، لكنه يتفوق عليها بوجود نظام تعليق، ومحرك يولد قوة 212 حصانا.

فيما جاء الجيل الثاني من "لكزس إل إكس" عام 1998 واستمر حتى عام 2007، ويحمل نفس اسم الجيل السابق "إل إكس 470″، ولا يحمل التصميم الكثير من التغييرات مقارنة بالجيل الأول، لكن التغييرات جاءت في محرك السيارة ذي الـ8 أسطوانات، ويولد قوة 270 حصانا، والسيارة مستوى أداء متميز حتى حصلت على لقب سيارة العام في الولايات المتحدة سنوات 2000 و2002 و2004.

لدى "لكزس إل إكس" 4 أجيال منذ إطلاقها (الجزيرة)

وظهر الجيل الثالث من "لكزس إل إكس" عام 2008 وجاءت بمحرك سعة 5600 سي سي يولد قوة 385 حصانا، وجاءت النسخة المحدثة من هذا الجيل عام 2014 تحمل محرك خاص أطلق عليه اسم "سوبر تشارج" (Supercharger) الذي جاءت لمحرك سعة 6200 سي سي، يولد قوة 450 حصانا.

كما حصل الجيل الثالث على ترقية أخرى عام 2016 استمر حتى العام 2021، وجاءت بـ3 فئات، تحمل النسخة الأكبر منها على محرك بسعة 5700 سي سي يولد قوة 362 حصانا، وناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات.