أسلوب حياة|رمضان 2024

رمضان في صيدا اللبنانية.. ليالٍ تراثية وأجواء تفيض بالحياة

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نجية دهشة
2/4/2024

صيدا– تزدهر مدينة صيدا في جنوب لبنان بنسماتها الدينية والثقافية في رمضان، حيث تتجسد تقاليدها وعاداتها بشكل بارز. وتتنوع الفعاليات في المدينة خلال الشهر الفضيل، حيث تشهد الشوارع والأزقة نشاطا مميزا بين السكان والزوار من مختلف المناطق اللبنانية.

وتحتفظ المدينة التي تقع على ساحل المتوسط، وتبعد حوالي 40 كيلومترا جنوب العاصمة بيروت، بتراثها وعاداتها الشعبية بشكل لافت خلال هذا الشهر الفضيل.

3 تتجول الفرق الفلكلورية في أحياء وأزقة المدينة لإضافة لمسة من البهجة
تتجول الفرق الفلكلورية في أحياء وأزقة مدينة صيدا لإضافة لمسة من البهجة (الجزيرة)

وتشهد صيدا فعاليات ثقافية وفنية تعكس تراثها الغني، مثل المعارض الفنية والعروض والأمسيات الموسيقية التقليدية، والتي تجمع بين الجمال الفني وبعض العادات والتقاليد الرمضانية.

ورغم أجواء التصعيد العسكري في الجنوب اللبناني، عاشت المدينة رمضان كعادتها كل عام، وشهدت لياليها عروضا متنوعة شملت الفرق التراثية والكشفية والحكواتي والمسحراتي ومعرض للرسامين والحرفيين، بالإضافة إلى عروض الفرق الفلكلورية التي تجول بالزي التراثي في الأحياء، وهي تضرب الطبول والصنوج والدفوف وسط إنشاد موشحات دينية وزجل لبناني.

2 الحكواتي يحافظ على تواجده في ليالي رمضان في صيدا
الحكواتي سعد الدين أبو سلطانية يحافظ على وجوده في ليالي رمضان في صيدا (الجزيرة)

الحكواتي

كثيرة هي التقاليد الشعبية والتراثية التي اندثرت في لبنان، إلا أن مدينة صيدا استطاعت الحفاظ عليها، وهنا يظهر "الحكواتي" بزيه التقليدي المعروف، والمؤلف من السروال والسترة المطرزة، ويرتدي الحزام التقليدي العريض والطربوش الأحمر، ويتخذ مكانه على كرسيه في المقهى.

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وخلال جولة "الجزيرة نت" في مدينة صيدا، التقينا الحكواتي سعد الدين أبو سلطانية الذي حدثنا عن أيام الوالد والجد وكيف كانوا يجلسون في المقاهي ويروون القصص، وقال: "كانت أيام زمان طيبة وحلوة وبسيطة. وكان الوالد يروي لي القصص التي كان يسمعها من جده، وأنا بدوري أروي القصص التي سمعتها منه، وكانت هذه القصص غالبا ما تكون عن شخصيات تاريخية بطولية مثل عبلة وعنتر".

ويتابع حديثه ويقول: "في هذا الزمن، يُلاحظ غياب الحكواتي بشكل كلي مع تطور التكنولوجيا ووجود التلفاز، إلا أنه يحضر في شهر رمضان، ليروي القصص القديمة، ويعيد إحياء ذكريات أيام زمان".

5 تعج المدينة بالزوار للاستمتاع بأجواء رمضانية شعبية مميزة
تعج مدينة صيدا بالزوار للاستمتاع بأجواء رمضانية شعبية مميزة (الجزيرة)

ساحة ضهر المير

الوجهة الثانية في الجولة كانت لساحة ضهر المير، وهي ساحة حوّلتها جمعية "الكشاف المسلم – مفوضية الجنوب" إلى مكان لإحياء التراث وتكريم كبار الحرفيين والحلوانيين في صيدا، كما تعتبر نقطة للتجمع والتلاقي بين الأهالي لخلق جو من الألفة والمحبة بينهم.

يقول مفوض الجنوب في جمعية "الكشاف المسلم" في لبنان رامي بشاشة للجزيرة نت: "لقد أصبح لدينا تقليد سنوي منذ أكثر من 6 سنوات لتنظيم سهرات تراثية ودينية خلال الشهر المبارك. وتتمتع هذه السهرات بأهمية كبيرة لأهالي المدينة، حيث تعزز الألفة والمحبة، وتجعل المدينة بأكملها تبدو كأنها عائلة واحدة".

ويضيف: "الجميع يجتمع في سهرات تتضمن المدائح والأناشيد، وتعمل على إضفاء جو من الفرح والبهجة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، سواء في قطاع غزة أو جنوب لبنان. ونحن نسعى كل عام لتنظيم هذه الفعالية لأهلنا في صيدا، بهدف تخفيف الآلام والمعاناة التي مر بها البلد خلال السنوات السابقة، خاصة من ناحية الأزمة الاقتصادية".

4 العادات القديمة لم تغب عن أجواء رمضان في صيدا
العادات القديمة لم تغب عن أجواء رمضان في صيدا (الجزيرة)

ساحة باب السراي

أما الواجهة الثالثة فهي باب السراي التي تعتبر أكبر ساحة عامة في قلب صيدا القديمة. ويعود اسمها إلى الباب الشهير لسراي فخر الدين الثاني، وهو أحد المعالم السياحية البارزة في المدينة.

تزينت الساحة بالأضواء الملونة والفوانيس الرمضانية، وتستقبل وفودا كثيرة حضرت للاستمتاع بالأجواء الرمضانية المميزة، حيث تنتشر فيها الحلويات الرمضانية والمشروبات والمأكولات الصيداوية الشعبية، بالإضافة إلى النشاطات الخاصة بالأطفال. وهذا ما يجعلها نقطة جذب رئيسية ومركزا نابضا بالحياة في المدينة.

تحافظ مدينة صيدا على عاداتها وتقاليدها الشعبية والروحانية في شهر رمضان
مدينة صيدا تحافظ على عاداتها وتقاليدها الشعبية والروحانية في شهر رمضان (الجزيرة)

خان الإفرنج

بضعة أمتار تفصلنا عن وجهتنا الرابعة، خان الإفرنج، أحد أقدم الخانات الذي بُني في مطلع القرن الـ16. ويضم خان الإفرنج أكثر من 76 جناحا مخصصة للحرف اليدوية والمأكولات والحلويات، حيث يعرض هذا التنوع من قِبل أصحاب المشاريع والمؤسسات الصغيرة والناشئة، وهو ما يمكنهم من عرض وتسويق منتجاتهم.

إضافة إلى ذلك، يقام في خان الإفرنج أمسيات فنية تراثية تعكس جمال الثقافة المحلية، وتقدم أنشطة ترفيهية ماتعة تشمل رقص المولوي والفرق التراثية اللبنانية والفلسطينية والكشفية. ويمتد هذا النشاط عبر فترة الإفطار وحتى السحور، وهو ما يضفي عليها جوا مميزا وحيويا يجعلها وجهة مثالية للتمتع بأجواء رمضانية وتجربة ماتعة للزوار من خارج المدينة.

المصدر : الجزيرة