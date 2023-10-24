نصائح للأزواج قبل التخطيط لإنجاب طفل

تعدّ مرحلة اتخاذ الزوجين القرار بإنجاب طفل من أكثر مراحل الحياة جمالا كونها بداية الرحلة الجميلة نحو الأبوة والأمومة، وهنا تصبح الرعاية قبل الحمل وخلاله وقبل الولادة ضرورة لا غنى عنها لضمان حمل صحي ولبناء أساس قوي لرفاهية طفلك.

وتتضمن الرعاية قبل الحمل سلسلة من الخطوات الحيوية، التي يمكن اتخاذها لتحسين صحة المرأة والاستعداد لحمل ناجح.

وتقدم المديرة العامة لشركة تمريض المنزل آلكا أوتامشانداني، في حديثها للألمانية، بعض النصائح الأساسية لبدء رحلة الرعاية:

الفحص قبل الحمل: من المستحسن زيارة مقدم الرعاية الصحية لإجراء فحص قبل الحمل. هذه الزيارة ستساعد في التعرف على أي حالات صحية أساسية يمكن أن تؤثر على الحمل، كما أنها ستقدم إرشادات شخصية حول كيفية تحسين صحتك العامة استعدادا للحمل.

من المستحسن زيارة مقدم الرعاية الصحية لإجراء فحص قبل الحمل. هذه الزيارة ستساعد في التعرف على أي حالات صحية أساسية يمكن أن تؤثر على الحمل، كما أنها ستقدم إرشادات شخصية حول كيفية تحسين صحتك العامة استعدادا للحمل. الحفاظ على نمط حياة صحي: اتباع النظام الغذائي المتوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام وإدارة الضغط النفسي، كلها أمور تلعب دورا حاسما في تجهيز جسمك للحمل. قومي بإدراج مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخفيفة والدهون الصحية في نظامك الغذائي. كما أن المشاركة في النشاط البدني بانتظام والبحث عن وسائل صحية للتعامل مع الضغوط يمكن أن يسهما بشكل كبير في تعزيز رفاهيتك العامة خلال فترة ما قبل الحمل وأثناءه.

اتباع النظام الغذائي المتوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام وإدارة الضغط النفسي، كلها أمور تلعب دورا حاسما في تجهيز جسمك للحمل. قومي بإدراج مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخفيفة والدهون الصحية في نظامك الغذائي. كما أن المشاركة في النشاط البدني بانتظام والبحث عن وسائل صحية للتعامل مع الضغوط يمكن أن يسهما بشكل كبير في تعزيز رفاهيتك العامة خلال فترة ما قبل الحمل وأثناءه. بدء تناول حمض الفوليك: وهو عنصر غذائي حيوي يمكن أن يمنع بعض العيوب الولادية في الدماغ والعمود الفقري. من المستحسن بدء تناول مكملات حمض الفوليك قبل الحمل، ومتابعة أخذه طوال الثلث الأول من فترة الحمل. ويمكن لمقدم الرعاية الصحية أن يرشدك بشأن الجرعة المناسبة.

فهم دورتك الشهرية: إن مراقبة الدورة الشهرية يمكن أن تكون مفيدة للمرأة عند محاولة الحمل. وتتبع هذا الأمر سيساعد في تحديد الأيام الأكثر خصوبة، وبالتالي زيادة فرص الحمل.

إن مراقبة الدورة الشهرية يمكن أن تكون مفيدة للمرأة عند محاولة الحمل. وتتبع هذا الأمر سيساعد في تحديد الأيام الأكثر خصوبة، وبالتالي زيادة فرص الحمل. تجنب المواد الضارة: خلال الرعاية قبل الولادة، من الأمور الحاسمة تجنب المواد، التي قد تؤثر سلبا على تطور طفلك. تشمل هذه المواد التبغ وبعض الأدوية المصنفة غير آمنة أثناء الحمل. استشيري مقدم الرعاية الصحية الخاص بك حول أي أدوية تتناولينها.

خلال الرعاية قبل الولادة، من الأمور الحاسمة تجنب المواد، التي قد تؤثر سلبا على تطور طفلك. تشمل هذه المواد التبغ وبعض الأدوية المصنفة غير آمنة أثناء الحمل. استشيري مقدم الرعاية الصحية الخاص بك حول أي أدوية تتناولينها. الدعم العاطفي: التحضير للأبوة والأمومة يمكن أن يكون مرهقا عاطفيا. ابحثي عن الدعم العاطفي من شريك حياتك وعائلتك وصديقاتك. والانضمام إلى مجموعات دعم أو حضور دروس ما قبل الولادة يمكن أن يوفر رؤى قيمة ويخفف من أي قلق.

التحضير للأبوة والأمومة يمكن أن يكون مرهقا عاطفيا. ابحثي عن الدعم العاطفي من شريك حياتك وعائلتك وصديقاتك. والانضمام إلى مجموعات دعم أو حضور دروس ما قبل الولادة يمكن أن يوفر رؤى قيمة ويخفف من أي قلق. التخطيط المسبق للرعاية ما بعد الولادة: بينما نركز على الرعاية قبل الولادة، يعد التخطيط للرعاية ما بعد الولادة مهما بالقدر نفسه. ناقشي إمكانية الحصول على خدمات الرعاية ما بعد الولادة مع مزود رعاية صحية منزلية موثوق به. إن الدعم العالي الجودة بعد الولادة يمكن أن يجعل الانتقال إلى مرحلة الأمومة كما الأبوة أكثر سلاسة ومتعة.

التخطيط للحمل

وتؤكد وزارة الصحة السعودية على موقعها الرسمي أهمية الرعاية الصحية قبل الحمل لزيادة فرص إنجاب طفل سليم، وتاليا بعض النصائح التي تقدمها: