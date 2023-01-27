فن إدارة الغضب.. 7 إستراتيجيات تصون بها حياتك الزوجية

هل الغضب في العلاقات الزوجية دليل على هشاشتها؟ وهل تُعَد الخلافات الزوجية المتكررة مؤشرا على أن العلاقة بين الزوجين ليست في أحسن أحوالها؟ وهل الهدوء بين الطرفين يعني أن العلاقة ناجحة؟ وهل الموافقة والصمت الدائم عند الخلاف يعنيان أن المحبة بين الطرفين لا تنقطع أواصرها أبدا؟

ربما يرى بعض الناس ذلك فعلا، على اعتبار أن الزواج سكن ومودة ورحمة، وأن الغضب وشدّته قد تفسد التآلف بين الزوجين وتقضي على المودة والرحمة بينهما. لكن ماذا لو اكتُشفت أن العكس هو الصحيح؟ وأن الغضب والخلاف بين الأزواج من الممكن أن يشير إلى علاقة صحية ناجحة؟ وأن التعبير عن المشاعر الغاضبة أفضل كثيرا من كتمانها بدواعي المحبة؟

الأمر كله يتوقف على سؤال واحد: كيف ندير الغضب في علاقتنا الزوجية؟

الغضب من أكثر المشاعر التي يُساء فهمها، وأكثر الأحاسيس التي يكتمها أصحابها. ويعاني أغلب المتزوجين من عدم قدرتهم على التعبير عن الغضب، من دون أن يساء فهمهم. فليس كل صراخ غاضب رغبة في إنهاء العلاقة، وليس على أحد الزوجين دوما أن يبتلع غضبه، حتى لا يلومه الطرف الآخر بفتور محبته تجاهه.

يقول مستشار العلاقات والتواصل بين الأزواج ديريل غولدنبرغ -في مقال له بموقع "سايك آلايف" (PSYCHALIVE)- إن الغضب شكل من أشكال الدفاع عن النفس، وإنّ تحوّل الغضب الطبيعي إلى مشاعر كراهية أو انتقام، أو إيذاء للشخص الآخر، سببه الأول كتمان الغضب في وقته، ومنع انطلاقه في التفاصيل الصغيرة، فيكبُر ويتضخّم، وقد يدفع إلى الانتقام.

تاريخ الغضب وتطوره

تاريخيا، اعتبر الفلاسفة اليونانيون الغضب جنونا مؤقتا، ورأى بعضهم أنه لا طائل منه حتى في الحروب، وأن الغاضب أبدا لا ينتصر. أما أرسطو فعدّ الغضب حيلة من حيل الدفاع عن النفس، ويؤكد أنه يمكن السيطرة على نوباته.

وترى بعض الدراسات النفسية أن إدارة الغضب في العلاقات والقدرة على التنفيس عنه بشكل صحيح ومناسب هو الحل الأمثل للزوجين، والذي يضمن للطرفين بقاء العلاقة قوية ومتينة.

وبحسب غولدنبرغ، ثمة مفهوم جديد للغضب تطوّر مؤخرا في المجتمعات الحديثة، هو ما سماه "الغضب الصحي". ويرتكز هذا المفهوم على تقدير مشاعر الغضب واعتبارها جزءا من دفاع العقل والمشاعر عن نفسها، في مواجهة القلق والتعدي العاطفي وانتهاك الحدود والتطفل.

وعليه، يمكن اعتبار الغضب مفيدا لكونه قوة وليس جريمة، إذ يساعد على نمو الفرد ويحافظ على الاتصال بين الزوجين. لكن لا بد أن نحدد أولا أنماط الغضب.

أنماط الغضب داخل العلاقات الزوجية

كل علاقة تواجه صراعا في مرحلة ما، فتشهد أحيانا تقلبات وتغيرات. وهنا، يمكن تحديد 3 أنماط للغضب:

التجنب والكبت: وفيه يحاول الزوجان تجنب المشكلة وإنكارها، وإبعاد الغضب ومفرداته عن أحاديثهم العاطفية، ويبحثان عن سبل التلطيف بينهما في إطار مودة مصطنعة بينهم. لكن الغضب المكبوت سرعان ما يتسرب مجددا ويجد فتحة يتنفس من خلالها.

العدوان السلبي: غالبا ما يحمل الأشخاص الذين يميلون إلى العدوان السلبي اعتقادا -منذ طفولتهم- بأنهم لا يمكنهم إيذاء مشاعر أحبائهم، ويصبح التحايل على المواجهة بأي ثمن السمة الأساسية للتعبير عن غضبهم. وعلى الرغم من موافقتهم العلنية على أمر ما، فإنهم يتهربون منه بعد ذلك، أو يتحججون بأمور أخرى عوضا عن القيام بما يريده الطرف الآخر.

العدوان القاسي: ويشمل إلقاء اللوم القاسي والتعبير الجامح عن الذات، والتحدي العنيف. وقد يشعر الغاضب بالارتياح بعد إلقاء هذه المشاعر. لكن ماذا عن الطرف الآخر وتلقيه هذا العدوان؟ كيف سيتعامل معه في إطار العلاقة، وما تأثير ذلك على العلاقة بينهما؟

إستراتيجيات لتفادي الغضب

رغم ما قد يُحدثه الغضب، فإنه في أحوال كثيرة يكون بنّاء ومفيدا، وفق مقال نشره موقع الجمعية الأميركية للطب النفسي (APA)، حدّد فيه عددا من الإستراتيجيات لإدارة الغضب: