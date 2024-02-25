‫ابتلاع الطفل الماءَ أثناء السباحة.. متى يكون خطيرا؟

قال الدكتور الألماني تيل دريسباخ إن ابتلاع الطفل ‫كمية صغيرة من الماء أو استنشاق كمية صغيرة منه أثناء السباحة لا ‫يدعو في الغالب إلى القلق؛ حيث إنه لا يؤدي سوى إلى السعال، وهو ما يحمي ‫الرئتين من الماء.

‫وأضاف طبيب الأطفال دريسباخ أنه إذا ابتلع الطفل كميات كبيرة من الماء ‫أثناء السباحة، فيجب حينئذ عرضه على الطبيب، لا سيما عند ملاحظة بعض ‫الأعراض مثل القيء بعد ساعات أو أيام من ابتلاع الماء، والسعال بشكل ‫متزايد ومشاكل التنفس، وكذلك التنفس بشكل سريع والحمى والقشعريرة ونوبات ‫التشنج، بالإضافة إلى التعب والنعاس والإعياء ورفض تناول الطعام والشراب ‫وفقدان الوعي في أسوأ الحالات.

‫وأوضح دريسباخ أن هذه الأعراض تشير إلى إصابة الطفل بالتهاب رئوي ‫بكتيري، والذي قد يشكل خطرا على الحياة. لذا يجب علاج الالتهاب على وجه ‫السرعة بواسطة المضادات الحيوية لتجنب العواقب الوخيمة المحتملة.

‫وأضاف طبيب الأطفال الألماني أن الالتهاب الرئوي البكتيري لدى الأطفال ‫يحدث أيضا بسبب المكورات الرئوية، مشيرا إلى توفر تطعيم ضد هذه ‫البكتيريا.