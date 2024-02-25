صحة

‫ابتلاع الطفل الماءَ أثناء السباحة.. متى يكون خطيرا؟

ينبغي استشارة الطبيب فور الاشتباه في إصابة الطفل بالالتهاب الرئوي؛ لأن التأخر في العلاج قد يؤدي إلى حدوث مضاعفات، كالتهاب الغشاء الرئوي. (النشر مجاني لعملاء وكالة الأنباء الألمانية “dpa”. لا يجوز استخدام الصورة إلا مع النص المذكور وبشرط الإشارة إلى مصدرها.) عدسة: dpa
الالتهاب الرئوي ‫البكتيري قد يشكل خطرا على الحياة (الألمانية)
25/2/2024

قال الدكتور الألماني تيل دريسباخ إن ابتلاع الطفل ‫كمية صغيرة من الماء أو استنشاق كمية صغيرة منه أثناء السباحة لا ‫يدعو في الغالب إلى القلق؛ حيث إنه لا يؤدي سوى إلى السعال، وهو ما يحمي ‫الرئتين من الماء.

‫وأضاف طبيب الأطفال دريسباخ أنه إذا ابتلع الطفل كميات كبيرة من الماء ‫أثناء السباحة، فيجب حينئذ عرضه على الطبيب، لا سيما عند ملاحظة بعض ‫الأعراض مثل القيء بعد ساعات أو أيام من ابتلاع الماء، والسعال بشكل ‫متزايد ومشاكل التنفس، وكذلك التنفس بشكل سريع والحمى والقشعريرة ونوبات ‫التشنج، بالإضافة إلى التعب والنعاس والإعياء ورفض تناول الطعام والشراب ‫وفقدان الوعي في أسوأ الحالات.

‫وأوضح دريسباخ أن هذه الأعراض تشير إلى إصابة الطفل بالتهاب رئوي ‫بكتيري، والذي قد يشكل خطرا على الحياة. لذا يجب علاج الالتهاب على وجه ‫السرعة بواسطة المضادات الحيوية لتجنب العواقب الوخيمة المحتملة.

‫وأضاف طبيب الأطفال الألماني أن الالتهاب الرئوي البكتيري لدى الأطفال ‫يحدث أيضا بسبب المكورات الرئوية، مشيرا إلى توفر تطعيم ضد هذه ‫البكتيريا.

المصدر : الألمانية