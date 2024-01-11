الجلوس على أرضية باردة في الشتاء قد يحفز التهاب المثانة
قالت الدكتورة برناديته شنايدر إن التهاب المثانة هو عدوى بكتيرية تهاجم الغشاء المخاطي للمثانة، موضحة أن أعراض الإصابة بالتهاب المثانة تتمثل في التبول بشكل متكرر مع الشعور بحرقان أثناء التبول والألم الشديد في الجزء السفلي من البطن والحمى.
وأضافت الطبيبة الألمانية أن بعض العوامل تحفز التهاب المثانة مثل الجلوس على أرضية باردة في الشتاء، بالإضافة إلى بعض الأمراض مثل داء السكري وأمراض المناعة الذاتية.
ويتم علاج التهاب المثانة بالمضادات الحيوية مع مراعاة شرب السوائل بكثرة بمعدل لا يقل عن لتر ونصف اللتر أو لترين يوميا، إذ تساعد السوائل على طرد البكتيريا من الجسم عبر البول. ولهذا الغرض يفضل شرب الماء والشاي غير المُحلى.
ويمكن أيضا اللجوء إلى المسكنات مثل الإيبوبروفين لتخفيف الألم.
ولإرخاء عضلات المثانة المتقلصة يمكن استخدام زجاجة ساخنة أو وسادة ساخنة.