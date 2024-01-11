الجلوس على أرضية باردة في الشتاء قد يحفز ‫التهاب المثانة

قالت الدكتورة برناديته شنايدر إن ‫التهاب المثانة هو عدوى بكتيرية تهاجم الغشاء المخاطي للمثانة، موضحة أن ‫أعراض الإصابة بالتهاب المثانة تتمثل في التبول بشكل متكرر مع الشعور ‫بحرقان أثناء التبول والألم الشديد في الجزء السفلي من البطن والحمى.

‫وأضافت الطبيبة الألمانية أن بعض العوامل تحفز التهاب المثانة ‫مثل الجلوس على أرضية باردة في الشتاء، بالإضافة إلى ‫بعض الأمراض مثل داء السكري وأمراض المناعة الذاتية.

‫ويتم علاج التهاب المثانة بالمضادات الحيوية مع مراعاة شرب ‫السوائل بكثرة بمعدل لا يقل عن لتر ونصف اللتر أو لترين يوميا، إذ تساعد ‫السوائل على طرد البكتيريا من الجسم عبر البول. ولهذا الغرض يفضل شرب ‫الماء والشاي غير المُحلى.

ويمكن أيضا اللجوء إلى ‫المسكنات مثل الإيبوبروفين لتخفيف الألم.

‫ولإرخاء عضلات المثانة المتقلصة يمكن استخدام زجاجة ساخنة أو وسادة ‫ساخنة.