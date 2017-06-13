طعام وصيام.. البثيث
آخر تحديث: 26/2/202305:26 PM (مكة المكرمة)
نشرت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في قطر على صفحتها بموقع فيسبوك، وصفة صحية لحلوى البثيث، وهي حلوى مصنوعة من التمر، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك؛ تعرف عليها هنا.
مقادير الطبق:
- كوب تمر منظف ومنزوع النوى.
- نصف كوب طحين محمص.
- ربع كوب زبدة أو دهن ذائب.
- ملعقة هيل مطحون.
طريقة التحضير:
- يضاف الهيل إلى الطحين ثم يعجن مع التمر والزبدة حتى يتكون خليط متكتل غير متماسك.
ويحتوي مئة غرام من الطبق على 32 سعرا حراريا.
المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي