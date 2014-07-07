طعام وصيام.. التمر هندي

يعد مشروب التمر هندي من المشروبات الرمضانية الشهيرة، والذي يتم شربه باردا أو مع الثلج، وللاستمتاع به بطريقة صحية يجب الحرص على شرب التمر هندي المحضر من التمر الطبيعي وليس المصنع من الأصنصات (الخلاصات) والأصباغ الكيميائية، وإذا كنت تعاني من السكري قد تفكر باستخدام أحد المحليات الصناعية لتحليته بدلا من السكر.

ويحضر التمر هندي عبر نقع ثمار التمر هندي بعد نزع بذورها في ماء بارد لعدة ساعات، كما أن هناك من يغليها، وبعدها يتم وضع التمر هندي ونقيعه في الخلاط الكهربائي ومزجه حتى يصبح ناعما، ثم تتم تصفيته من الشوائب والأجزاء الخشنة، وبعدها يحلى بالسكر ويشرب باردا.

والتمر هندي هو مشروب وليس عصيرا، إذ إنه لا يعصر بل ينقع ثم يصفى. وإذا تم تحضير التمر هندي في المنزل فيجب التأكد من صلاحيته قبل نقعه، وإذا كان جو المطبخ حارا فيحبذ نقع التمر هندي في الماء داخل الثلاجة.

اما إذا كان الشخص مصابا بالسكري فبإمكانه تحلية التمر هندي بمحل صناعي بدلا من السكر، ولكن مع ذلك يتوجب الاعتدال في شربه، واستشارة الطبيب للاستفسار عن المحليات الصناعية وأنواعها.

أما في حال شراء مشروب التمر هندي من الخارج فيجب التنبه إلى الأمور التالية: