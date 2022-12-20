بالصور

بالصور|المملكة المتحدة

قطاع الصحة البريطاني في مهب الإضرابات

20/12/2022

للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع نفذ آلاف الممرضين والممرضات في المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، إضرابا من أجل تحسين الأجور وظروف العمل، وأصدرت نقابتهم إنذارا للحكومة للرد على مطالبهم في غضون 48 ساعة، أو مواجهة جولة أخرى من الإضراب في يناير/كانون الثاني المقبل.

كما حذر رؤساء قطاع الصحة في بريطانيا الحكومةَ من المخاطر التي تهدد سلامة المرضى من موجة الإضرابات، خصوصا أن عمال سيارات الإسعاف يعتزمون الخروج بإضراب غدا، ويهدد الممرضون والممرضات بمزيد من الإضرابات الاحتجاجية على الأجور.

للمرة الأولى في تاريخها دعت الكلية الملكية للتمريض أعضاءها للإضراب في إنجلترا، وويلز، وأيرلندا الشمالية، احتجاجا على الأجور وشروط العمل (غيتي)
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سيارة إسعاف تمر أمام المشاركين في الإضراب خارج مستوصف ليدز العام (الأوروبية)
جانب من المشاركين في الإضراب بالعاصمة البريطانية لندن (رويترز)
قطاع التمريص يلوّح بمزيد من الإضرابات وسط نزاع مع الحكومة حول الأجور (رويترز)
إضراب خارج مستشفى "جامعة كوليدج" في لندن (رويترز)
طاقم التمريض من مستشفى "نورث تينيسايد" في مقاطعة تاين آند وير، بإنجلترا يتفاعلون مع المارة والعابرين أثناء قيامهم بإضراب خارج المستشفى (غيتي)
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أكثر من 10 آلاف من موظفي الإسعاف التابعين لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا وويلز يعتزمون الإضراب غدا الأربعاء، ووزير الصحة ويل كوينس يقول إن أفراد القوات المسلحة سيلعبون دورا رئيسيا خلال إضراب سيارات الإسعاف (غيتي)
أحد المشاركين في الإضراب مصطحبا كلبه معلقا لافتة في رقبته تقول: الكلاب تساند إضراب الممرضين (الأوروبية)
مشارك في الإضراب يرتدي زيا يحمل شعار الكلية الملكية للتمريض كتب عليه: صوت التمريض.. أجور عادلة للممرضين (غيتي)
لافتة تدعو لدعم الإضراب وضعت أمام علب بسكويت وشوكولاتة في الطريق إلى منطقة الإضراب أمام مستشفى "تينيسايد العام" في نورث شيلدز شمال شرق إنجلترا (غيتي)
جانب من اللافتات التي حملها المشاركون في الإضراب خارج مستشفى جامعة ليفربول الملكي (غيتي)
استطلاع للرأي في بريطانيا نشر اليوم أظهر أن ثلثي البريطانيين يؤيدون إضراب الممرضات، بينما يؤيد 63% إجراءات موظفي الإسعاف. وقال غالبية المشمولين بالاستطلاع إن الحكومة هي المسؤولة عن الإضرابات (رويترز)
الأمين العام للكلية الملكية للتمريض بات كولين تزور المضربين خارج مستوصف ليدز العام (الأوروبية)
الإضرابات جعلت رئيس الوزراء البريطاني يعرب عن خيبة أملة لتزامنها مع أعياد الميلاد خصوصا إذا تعلقت بالتأثير على الصحة (غيتي)