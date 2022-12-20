قطاع الصحة البريطاني في مهب الإضرابات

للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع نفذ آلاف الممرضين والممرضات في المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، إضرابا من أجل تحسين الأجور وظروف العمل، وأصدرت نقابتهم إنذارا للحكومة للرد على مطالبهم في غضون 48 ساعة، أو مواجهة جولة أخرى من الإضراب في يناير/كانون الثاني المقبل.

كما حذر رؤساء قطاع الصحة في بريطانيا الحكومةَ من المخاطر التي تهدد سلامة المرضى من موجة الإضرابات، خصوصا أن عمال سيارات الإسعاف يعتزمون الخروج بإضراب غدا، ويهدد الممرضون والممرضات بمزيد من الإضرابات الاحتجاجية على الأجور.