فلسطين.. شهيد في سلفيت ومظاهرات ضد الضم

شيعت جماهير غفيرة في محافظة سلفيت في الضفة الغربية المحتلة جثمان الشهيد إبراهيم مصطفى أبو يعقوب إلى مثواه الأخير الجمعة، بعد إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عليه بشكل مباشر في البلدة، مساء أمس الخميس، وبالتزامن مع تشييع الشهيد أبو يعقوب ( 29 عاما)، شهدت مدينة الخليل مظاهرات ضد الاستيطان وخطة الضم، كما شهدت بلدة عصيرة الشمالية بمحافظة نابلس مسيرة للغرض نفسه قابلتها قوات الاحتلال بإطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، واعتدت بوحشية على أحد المشاركين يدعى يزن ياسين، وأصابته قبل أن تقوم باعتقاله.