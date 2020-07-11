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فلسطين.. شهيد في سلفيت ومظاهرات ضد الضم

جنازة الشاب إبراهيم أبو يعقوب الذي قتله رصاص الاحتلال (رويترز)
جنازة الشاب إبراهيم أبو يعقوب الذي قتله رصاص الاحتلال (رويترز)
10/7/2020

شيعت جماهير غفيرة في محافظة سلفيت في الضفة الغربية المحتلة جثمان الشهيد إبراهيم مصطفى أبو يعقوب إلى مثواه الأخير الجمعة، بعد إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عليه بشكل مباشر في البلدة، مساء أمس الخميس، وبالتزامن مع تشييع الشهيد أبو يعقوب ( 29 عاما)، شهدت مدينة الخليل مظاهرات ضد الاستيطان وخطة الضم، كما  شهدت بلدة عصيرة الشمالية بمحافظة نابلس مسيرة  للغرض نفسه قابلتها قوات الاحتلال بإطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، واعتدت بوحشية على أحد المشاركين يدعى يزن ياسين، وأصابته قبل أن تقوم باعتقاله.

موكب تشييع الشهيد إبراهيم مصطفى أبو يعقوب انطلق من منزله في بلدة كفل حارس (الأناضول)
موكب تشييع الشهيد إبراهيم مصطفى أبو يعقوب انطلق من منزله في بلدة كفل حارس (الأناضول)
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المشيعون رفعوا جثمان الشهيد أبو يعقوب على الأكتاف وجابوا به شوارع بلدة كفل حارس مرددين الهتافات الوطنية (الأناضول)
المشيعون رفعوا جثمان الشهيد أبو يعقوب على الأكتاف وجابوا به شوارع بلدة كفل حارس مرددين الهتافات الوطنية (الأناضول)
دوموع ومواساة (رويترز)
دوموع ومواساة (رويترز)
إحدى أقارب الشهيد تقف إلى جوار جدار منزله (رويترز)
إحدى أقارب الشهيد تقف إلى جوار جدار منزله (رويترز)
متظاهرون في الخليل يرشقون قوات الاحتلال الإسرائيلي بالحجارة خلال مظاهرة رافضة لخطة الضم ومشاريع الاستيطان (وكالة الأناضول)
متظاهرون في الخليل يرشقون قوات الاحتلال الإسرائيلي بالحجارة خلال مظاهرة رافضة لخطة الضم ومشاريع الاستيطان (وكالة الأناضول)
المقلاع في مواجهة البندقية (لأناضول)
المقلاع في مواجهة البندقية (لأناضول)
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حجارة المتظاهرين ترهب جنود الاحتلال (رويترز)
حجارة المتظاهرين ترهب جنود الاحتلال (رويترز)
بعد جنازة الشهيد إبراهيم يعقوب في كفل حارس بالضفة الغربية متظاهر يشعل النار في إطار يحركه باتجاه جنود الاحتلال (رويترز)
بعد جنازة الشهيد إبراهيم يعقوب في كفل حارس بالضفة الغربية متظاهر يشعل النار في إطار يحركه باتجاه جنود الاحتلال (رويترز)
المتظاهرون في مواجهة الاحتلال (رويترز)
المتظاهرون في مواجهة الاحتلال (رويترز)
استنفار في صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلي (رويترز)
استنفار في صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلي (رويترز)
قوات الاحتلال تتربص بالمتظاهرين (رويترز)
قوات الاحتلال تتربص بالمتظاهرين (رويترز)
هاجس الخوف لدى المحتل يجعله يكثف انتشاره في محيط المظاهرات (الأناضول)
هاجس الخوف لدى المحتل يجعله يكثف انتشاره في محيط المظاهرات (الأناضول)
المحتل يحتمي بالجدران خشية مواجهة أصحاب الأرض والحق (الأناضول)
المحتل يحتمي بالجدران خشية مواجهة أصحاب الأرض والحق (الأناضول)
قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق قنبلة صوتية على متظاهرين فلسطينيين خلال احتجاج على المستوطنات اليهودية وضم إسرائيل المخطط له لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة في بلدة عصيرة الشمالية (رويترز)
قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق قنبلة صوتية على متظاهرين فلسطينيين خلال احتجاج على المستوطنات اليهودية وضم إسرائيل المخطط له لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة في بلدة عصيرة الشمالية (رويترز)
جنود الاحتلال يعتدون بوحشية على المواطن الفلسطيني يزن ياسين الذي شارك في مسيرة ضد الاستيطان وخطة الضم في عصيرة الشمالية (رويترز)
جنود الاحتلال يعتدون بوحشية على المواطن الفلسطيني يزن ياسين الذي شارك في مسيرة ضد الاستيطان وخطة الضم في عصيرة الشمالية (رويترز)
قوات الاحتلال تنقض على ياسين بعنف قبل اعتقاله (رويترز)
قوات الاحتلال تنقض على ياسين بعنف قبل اعتقاله (رويترز)
متظاهرون فلسطينيون يواجهون مجموعة من جنود الاحتلال خلال احتجاج ضد المستوطنات اليهودية وضم إسرائيل المخطط له لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة في بلدة عصيرة الشمالية (رويترز)
متظاهرون فلسطينيون يواجهون مجموعة من جنود الاحتلال خلال احتجاج ضد المستوطنات اليهودية وضم إسرائيل المخطط له لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة في بلدة عصيرة الشمالية (رويترز)
متظاهر يعلق علم فلسطيني على عمود كهرباء خلال احتجاج ضد المستوطنات اليهودية ومخطط الضم في بلدة عصيرة الشمالية (رويترز)
متظاهر يعلق علم فلسطيني على عمود كهرباء خلال احتجاج ضد المستوطنات اليهودية ومخطط الضم في بلدة عصيرة الشمالية (رويترز)
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