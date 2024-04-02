أداة تدريب على المشي الصحيح.. نظرة علمية جديدة للكعب العالي

على عكس الاعتقاد الشائع حول ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي، قدم باحثون في دراسة حديثة نظرة جديدة للكعب العالي المعروف بمشاكله الصحية، حيث وجد الباحثون أن النساء اللاتي كن يرتدينه أكثر كفاءة في المشي.

فما حقيقة أضرار الكعب العالي وماذا يحدث للجسم عند ارتدائه؟

ماذا يحدث للجسم؟

أظهرت دراسات سابقة، وبينت آراء متخصصين على مدار سنوات، خطورة الكعب العالي، حتى أن طبيب أمراض القدم بمركز المحيط الجنوبي الطبي، إريك باسكن، انتقد صناعة الأزياء، وقال "إلى أن تتخلص صناعة الأزياء من الكعب العالي تدريجيا، فإنها ستؤثر على الناس لأجيال عديدة".

ووصف باسكن في مقال منشور على موقع مؤسسة "هاكنساك ميرديان هيلث" ما يحدث في الجسم عند ارتداء الكعب العالي، موضحا أن ارتداء الكعب العالي يمكن أن يسبب آلاما في الظهر والقدمين.

واعتبر أن المشي على مشط القدمين سيحرك مركز الثقل للأمام، مما يجبر المرأة على تقوس ظهرها عند الوقوف ويسهم في زيادة آلام الظهر، وتكون مقدمة القدم والأصابع مسؤولة عن امتصاص كل الضغط عند المشي أو الوقوف. ويرجح باسكن أن هذا من شأنه، أيضا، أن يؤدي إلى تورم الأصابع والأقدام والألم في جميع أنحاء الرجل.

ولفت باسكن إلى أنه عندما يميل الجزء السفلي من الجسم إلى الأمام للحفاظ على مركز التوازن، يميل الجزء العلوي من الجسم إلى الخلف كثقل موازن. ونتيجة لذلك، يتم التخلص من محاذاة الجسم، مما يخلق وضعية قاسية وغير طبيعية بدلا من وضعية مريحة ومحايدة.

وقال باسكن "إن الكعب العالي يخلق موجة صادمة عبر الجسم، تبدأ من القدم وتنتقل إلى العمود الفقري، ويمكن أن تسبب التهاب المفاصل في العمود الفقري".

أضرار الكعب العالي

الميل أو الانحدار الذي يسببه ارتداء الكعب العالي، وينقل الوزن الزائد كله إلى الأمام، قد يؤدي على المدى الطويل إلى أضرار كبيرة، وفقا لطبيب جراحة العظام في معهد كونيتيكت، جون ريتش.

وذكر ريتش في مقال على "هارفارد هيلث كير" أضرار ارتداء الكعب العالي، ومنها:

عدم التوازن: رفع نصف القدم على الكعب العالي يخل بتوازن الجسم. في الوقت الذي تكون فيه وظيفة القدمين بجميع عظامها ومفاصلها وأوتارها وعضلاتها، دعم الجسم والحفاظ على توازنه.

وضعية سيئة للجسم. تعتمد وضعية الجسم، أيضا، على دعم من القدمين. إذا كانتا في وضع غير طبيعي، يصبح الوقوف بوضع مختلف، وهذا التكيف في ميكانيكا الجسم قد يؤدي إلى آلام في الفخذين والركبتين والظهر السفلي.

آلام القدم المزمنة: تتحمل مقدمة القدم عبء الوزن غير المتوازن عند ارتداء الكعب العالي، وقد يؤدي إلى الألم في هذا المنطقة لفترة طويلة بعد خلع الكعب.

الشروخ والكسور: الضغط الزائد وحده على القدم قد يؤدي إلى التواء الكاحل، وشروخ و كسور في العضلات والأربطة والمفاصل في القدم.

قصر وتر العرقوب: وتر العرقوب أو "الأخيل" هو شريط من النسيج من الكعب إلى الساق يتمدد ويقصر مع الحركة. وعند رفع القدمين في الكعب العالي، يقصر الوتر الأخيل.

آلام في الركبتين والفخذين: تتحمل الركبتان الضغط الزائد عندما يتم دفع وزن الجسم إلى الأمام على الكعب العالي. في أعلى الجسم، يضع الكعب العالي الوركين في حالة مستمرة من الانحناء، مما قد يسبب تقصيرها وانقباضها، ومن ثم الألم وربما الإصابة.

دراسة مفاجئة

في منتصف مارس/آذار الماضي، وبشكل مفاجئ بينت نتائج دراسة الميكانيكا الحيوية للأحذية أن الرجال والنساء الذين كانوا يرتدون الكعب العالي، في أغلب الأحيان، أفضل وأكثر كفاءة في المشي من غيرهم.

اعتمدت الدراسة التي نشرت في مجلة علم وظائف الأعضاء التطبيقي، على متطوعين من النساء والرجال لم يرتدوا الكعب العالي أبدا من قبل. وابتكر العلماء أحذية ذات كعب عالٍ مقبولة لدى المتطوعين، كانت ذات كعوب عالية سميكة، وساعدت في ثني قدم المشارك للأسفل بزاوية تصل إلى 14 درجة.

استخدم العلماء الموجات فوق الصوتية وغيرها من التقنيات للتحقق من طول عضلات ساق المتطوعين وتصلب وتر العرقوب. وأعطوا المتطوعين أجهزة لتتبع النشاط اليومي المعتاد وارتداء الكعب الجديد كل يوم لمدة 14 أسبوعا.

بعد المدة المحددة، عاد المتطوعون إلى المعمل، وأجريت الاختبارات عليهم مرة أخرى. وبينت الدراسة أن المتطوعين الذين توقفوا في وقت مبكر عن ارتداء الكعب العالي لم يظهروا أي تغيرات في أرجلهم أو المشي، لكن الذين ارتدوا الكعب العالي بشكل ثابت إلى حد ما كانوا يميلون إلى أن تكون لديهم عضلات ساق أقصر وأوتار العرقوب أكثر صلابة من ذي قبل.

وكشفت الدراسة أن الذين التزموا بارتداء الكعب العالي أصبحوا، أيضا، أكثر كفاءة في المشي، وظهر ذلك أيضا عند ارتدائهم الأحذية المسطحة على حد سواء.

الدراسة المثيرة للجدل، أرجحت أن الكعب العالي قد يكون بمثابة "أداة تدريب" للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الحركة أو للنساء والرجال الأصحاء، بما في ذلك الرياضيون، الذين يرغبون في أن يكونوا قادرين على التحرك بشكل أسرع وبسهولة أكبر.

كيف ترتدين الكعب العالي؟

اتفق فريق الدراسة على ضرورة إجراء مزيد من البحث، خاصة أن الدراسة كانت صغيرة ولم تشمل سوى متطوعين شباب أصحاء، وليس كبار السن أو الرياضيين، كما لم يتم رصد أي إصابة أو التواء في التجربة. لكنهم في نفس الوقت دعموا ارتداء الكعب العالي من أجل تصحيح الحركة وسهولة المشي.

ويمكن ارتداء الكعب العالي بطريقة آمنة لتقليل خطر الإصابات، منها: