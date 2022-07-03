ليسيتشانسك.. من أقدم مدن إقليم دونباس شرق أوكرانيا

ليسيتشانسك واحدة من أقدم مدن إقليم دونباس، وهي آخر مدينة تقع تحت السيطرة الأوكرانية حتى منتصف عام 2022 بعد دخول القوات الروسية إليها واحتدام الصراع بين الطرفين.

وقد تأسست عام 1710، وتعد ثالث أكبر مدينة في مقاطعة لوغانسك بعد العاصمة لوغانسك ومدينة سيفرودونيتسك.





الموقع

تبلغ مساحة مدينة ليسيتشانسك 96 كيلومترا مربعا، وتقع على ارتفاع 217 مترا فوق مستوى سطح البحر في منطقة جبلية وعرة تكثر فيها المرتفعات والأراضي المنخفضة أيضا كالوديان والجداول.

وتقع ليسيتشانسك في الجزء الشمالي الغربي من المقاطعة على الضفة الغربية لنهر سيفريسكي دونيتس. وتحاذيها تماما على الضفة الأخرى للنهر مدينة سيفرودونيتسك التي سيطرت عليها القوات الروسية في أثناء حربها على أوكرانيا عام 2022.

السكان

يبلغ عدد سكان مدينة ليسيتشانسك نحو 93 ألف نسمة وفقا لتعداد أجري في 2022، ويتحدث أغلبهم اللغة الروسية.

التاريخ

مدينة ليسيتشانسك تأسست عام 1710، وتعد واحدة من أقدم مدن إقليم دونباس.

وفي العام 2014 أعلنت القوات الانفصالية الموالية لروسيا السيطرة عليها، لكن القوات الأوكرانية تمكنت من استعادتها.

وفي منتصف عام 2022 شنت روسيا هجوما عسكريا على ليسيتشانسك، من أجل السيطرة عليها.





الاقتصاد

توجد 5 مناجم لتعدين الفحم على أراضي مدينة ليسيتشانسك وفي الضواحي تابعة لمؤسسة "ليسيتشانسكوغول".

كما تحتوي على مصفاة لتكرير النفط، تعد ثاني أكبر مصفاة في أوكرانيا، وتستطيع معالجة 16 مليون طن من النفط سنويا.

وشيدت هذه المصفاة عام 1976، وأغلقت عام 2012 جراء انخفاض إنتاجها، وأخرت الحرب التي جرت في المنطقة عام 2014 إعادةَ تشغيل المحطة حتى عام 2016.