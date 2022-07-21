"هيمارس إم 142" (HIMARS M142) راجمة صواريخ أميركية تم تطويرها أواخر السبعينيات من القرن الماضي، لكنها لم تدخل الخدمة فعليا مع الجيش الأميركي وسلاح مشاة البحرية إلا عام 2005.

وفي 23 يونيو/حزيران 2022، وصلت أول دفعة من صواريخ هيمارس إلى أوكرانيا لاستخدامها في الجبهة بمنطقة دونباس شرقي أوكرانيا.





النشأة والتطور

تم تطوير منظومة هيمارس الصاروخية أواخر السبعينيات من القرن الـ20، لكنها دخلت الخدمة فعليا مع الجيش الأميركي وسلاح مشاة البحرية عام 2005.

مواصفات الراجمة

الوزن: 24 ألف رطل.

الطول: 23 قدما (7 أمتار).

العرض: 8 أقدام (2.4 متر).

الارتفاع: 10.5 أقدام (3.2 أمتار).

الطاقم: 3 أفراد (القائد والسائق والمدفعي).

أقصى معدل إطلاق نار: 6 صواريخ.

المدى الأقصى: 50 ميلا (80 كيلومترا).

النطاق التشغيلي: 298 ميلا (479 كيلومترا).

السرعة: 53 ميلا في الساعة (85 كيلومترا).

ـ العيار: 227 ملمترا.

مميزات "هيمارس"

ـ تصنف منظومة "هيمارس" على أنها وحدة سلاح متنقلة يمكنها إطلاق صواريخ عدة دقيقة التوجيه في وقت متزامن.

ـ تحمل الراجمة الواحدة 6 صواريخ موجهة بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس" (GPS) بمدى يقارب ضعف مدافع الهاوتزر "إم 777" (M777)، والتي يمكن إعادة تحميلها في غضون دقيقة بطاقم صغير فقط.

ـ مزودة بجراب كبير قادر على حمل صاروخ تكتيكي من نوع "إيه تي إيه سي إم إس" (ATACMS) يبلغ مداه 300 كيلومتر.





ـ النسخة الجديدة للمنظومة الصاروخية "هيمارس 60" (HIMARS 60) التي تم إرسالها إلى كييف تتميز بكونها أخف وزنا وأكثر رشاقة، ومثبتة على عجلات تسهل نقلها بدون عناء.

ـ منظومة الراجمات توفر الحماية ضد نيران الأسلحة الصغيرة وشظايا قذائف المدفعية وانفجارات الألغام والأجهزة المتفجرة المرتجلة.

ـ يمكن نقل نظام المدفعية هذا جوا بواسطة طائرة شحن تكتيكية "سي-130 هيركيوليز" (C-130 Hercules).

ـ لضمان الفاعلية الهجومية لهذه المنظومة لا بد من توفر طاقم عسكري صغير مدرب بعناية لإزالة الجراب المستهلك، وتحميل واحد جديد في دقائق، من دون مساعدة المركبات الأخرى.

ـ أخف وزنا ويكون مثبتا على العجلات من راجمة الصواريخ المتعددة "إم 270" (M270) المثبتة على الجنزير والتي تم تطويرها في السبعينيات لخدمة القوات الأميركية.

طريقة التشغيل

ـ يتم تثبيت هيمارس على شاحنة عسكرية "إف إم تي في 6 × 6" (FMTV 6 × 6) بوزن 5 أطنان.

ـ يتم تشغيل الشاحنة بواسطة محرك ديزل "كاتربيلار 3135 إيه تي إيه إيه سي" (Caterpillar 3135 ATAAC) سعة 6.6 لترات، بقوة دفع 290 حصانا.

ـ يمكن نقل القاذفة بواسطة طائرة "لوكهيد سي-130 هيركيوليز" (Lockheed C-130 Hercules).

ـ حاضنات الذخيرة "إم 142" (M142) قابلة للتبديل مع طراز "إم إل آر إس إم-270" (MLRS M-270)"، ومع ذلك فهي قادرة على حمل جراب واحد فقط من الطراز "إم 270" (M270) ومتغيراته.

دول مستخدمة

وقد وسعت هيمارس وجودها العالمي وبدأت في خدمة السوق الدولية، بما في ذلك دول مثل الأردن وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة، وأيضا حلفاء للولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) مثل بولندا ورومانيا.