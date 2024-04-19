أسعار النفط تقفز وسط تقارير عن ضربات إسرائيلية على إيران

صعدت أسعار عقود النفط الآجلة في التعاملات المبكرة، اليوم الجمعة، أكثر من 3 دولارات للبرميل متجاوزة 90.5 دولارا، مدفوعة بتعرض إيران لهجمات بمسيرات قالت تقارير إن إسرائيل وراءها.

وفجر الجمعة، أكد التلفزيون الرسمي الإيراني عدم استهداف أو تأثر أي منشآت نووية في مدينة أصفهان، بعد تعرض البلاد لهجمات بطائرات مسيرة، بالتزامن مع تهديدات تل أبيب برد على هجوم إيراني استهدف إسرائيل قبل أيام.

وقالت وكالة مهر الإيرانية للأنباء إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 3 طائرات مسيرة صغيرة في سماء محافظة أصفهان، وتم تعليق الحركة الجوية في أصفهان وشيراز وطهران، قبل استئنافها تدريجيا لاحقا.

وبحلول الساعة 03:00 بالتوقيت العالمي، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي "مزيج برنت" تسليم يونيو/حزيران المقبل 3.5% أو 3.2 دولارات، إلى 90.5 دولارا للبرميل.

وتشير تقديرات محللي أسواق المال إلى أن تجار النفط في العالم سيضطرون إلى إضافة علاوة مخاطر على عقود النفط الآجلة، مع استمرار توترات الشرق الأوسط، وبالتالي ارتفاع أسعارها.

وإيران منتج رئيس للنفط الخام بمتوسط يومي يتجاوز 3 ملايين برميل، وعلى حدودها الجنوبية يقع مضيق هرمز الذي يمر من خلاله قرابة 18 مليون برميل يوميا للأسواق العالمية.

وصباح الجمعة، ألمحت تالي غوتليب، عضو الكنيست من حزب "الليكود" الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى مهاجمة إسرائيل لإيران وسط عدم تبني تل أبيب رسميا للعملية.

والتزمت تل أبيب الصمت إزاء تقارير أميركية عن مهاجمة إسرائيل لأهداف في إيران وسوريا والعراق.

من جهتها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن وزارة الخارجية طلبت من سفاراتها بالعالم الامتناع عن الإدلاء بتصريحات بشأن الهجوم في إيران.

تراجع الأسهم الأوروبية

كما فتحت أسواق الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة على تراجع، لتسجل أدنى مستوياتها في أكثر من شهر بعد أن أثار تصاعد الصراع في الشرق الأوسط قلق المتعاملين.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بحلول الساعة 07:14 بالتوقيت العالمي، ليخسر 1.6% هذا الأسبوع.

وانخفضت مؤشرات الأسواق المالية في الاقتصادات الأوروبية الكبرى مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا بنسب تتراوح بين 0.6% و0.9%.

وانخفضت عوائد سندات منطقة اليورو اليوم الجمعة مع محاولة المستثمرين تقليل المخاطر قبل بداية الأسبوع بعد تقارير عن هجوم إسرائيلي على الأراضي الإيرانية.

وهبطت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات -وهي مؤشر منطقة اليورو- بواقع 3.4 نقاط أساس إلى 2.46% لتنخفض عن أعلى مستوى لها في أكثر من 6 أسابيع والذي لامسته يوم الثلاثاء.

كما تراجعت عوائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات 2.1 نقطة أساس إلى 3.86%، وتقلصت الفجوة بين السندات الإيطالية والألمانية 0.9 نقاط أساس إلى 139 نقطة أساس بعد أن وصلت إلى 144.9 نقطة لفترة وجيزة لتسجل أعلى مستوى لها منذ أوائل مارس/آذار الماضي.

كما تقلص الفارق بين سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات والسندات الألمانية بنقطتي أساس إلى 212 نقطة أساس ليلامس أدنى مستوى له في 9 أيام.