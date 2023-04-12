وقعت شركة "قطر للطاقة" اتفاقية شراكة تحوّل بموجبها حصة 5% لمؤسسة الصين للبتروكيماويات "سينوبك" (SINOPEC) في جزء من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي للغاز في قطر.

وتعد الحصة جزءا من خط إنتاج واحد في المشروع بطاقة إنتاجية تبلغ 8 ملايين طن سنويا، مع المحافظة على حصص الشركاء الآخرين دون تغيير.

ووقع الاتفاقية كل من وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وما يونغ شينغ رئيس مجلس إدارة سينوبك، وذلك في حفل أقيم اليوم الأربعاء في المقر الرئيسي لقطر للطاقة بحضور عدد من كبار المسؤولين من الشركتين.

وقال الكعبي إن قطر ملتزمة بتعزيز علاقاتها مع مستهلكي الغاز المسال الرئيسيين، وإن الصين واحدة من أهم أسواق الغاز في العالم، مضيفا أن تكلفة مشروع التوسعة تتجاوز 28 مليار دولار، وسيرفع طاقة إنتاج قطر من الغاز المسال من77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنويا.

قطر للطاقة تختار شركة سينوبك الصينية شريكاً في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي#قطر_للطاقة⁣ #قطر pic.twitter.com/cXaPE67Ne3 — QatarEnergy (@qatarenergy) April 12, 2023

من جانبه، قال ما يونغ شينغ إن الاتفاقية تعتبر اليوم خطوة ملموسة للمضي قدما نحو ما تم الاتفاق عليه بين البلدين لتعزيز الشراكة بين سينوبك وقطر للطاقة.

وأضاف أن التعاون بين البلدين سيساعد على تحسين هيكل استهلاك الطاقة في الصين، وتعزيز أمن واستقرار وموثوقية إمدادات الطاقة النظيفة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أبرمت سينوبك اتفاقا مع قطر للطاقة لتوريد 4 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا ولمدة 27 عاما، وهو أطول عقد تبرمه قطر لتوريد غاز طبيعي مسال.