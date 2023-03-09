الليرة التركية تنخفض إلى مستوى قياسي جديد والدولار يستقر

تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد اليوم الخميس عند 18.9525 مقابل الدولار الذي استقر قرب أعلى مستوى في 3 أشهر.

وتزيد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة يوم 14 مايو/أيار من حالة عدم اليقين في مسار السياسة الاقتصادية للبلاد.

وفقدت الليرة التركية نحو 30% من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي نتيجة المخاوف المتعلقة بالسياسة النقدية وتداعيات الحرب في أوكرانيا.

ولكنها استقرت إلى حد كبير منذ أغسطس/آب الماضي، ويرجع ذلك إلى تدخل السلطات في سوق الصرف الأجنبي، بما في ذلك انخفاض بقيمة 9.4 مليار دولار للاحتياطي النقدي منذ زلزال كهرمان مرعش الذي ضرب جنوب تركيا في 6 فبراير/شباط الماضي.

الدولار يستقر

استقر الدولار اليوم الخميس بالقرب من أعلى مستوى في 3 أشهر، مدعوما بالرسالة التي بثها رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول عن الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة وربما بوتيرة أسرع.





وفي اليوم الثاني من شهادته أمام الكونغرس أمس الأربعاء، أعاد باول تأكيد رسالته، غير أنه أشار إلى أن الجدل حول نطاق ومسار رفع أسعار الفائدة في المستقبل لا يزال جاريا وسيعتمد على البيانات.

وتسبّب ذلك في توقف الدولار الأميركي عن ارتفاعه الحاد في وقت سابق من الأسبوع، وكان متراجعا عن قرب أعلى مستوى في 3 أشهر مقابل الين، وانخفض 0.6% إلى 136.55 ينا.

واستقر اليورو والجنيه الإسترليني عند 1.0555 دولار و1.1845 دولار على الترتيب.

وانخفض مؤشر الدولار 0.05% إلى 105.57، وظل بالقرب من أعلى مستوى في 3 أشهر عند 105.88 الذي سجله أمس الأربعاء.

ونزل اليوان الصيني في المعاملات الخارجية إلى 7 مقابل دولار، وكان في أحدث تعاملات منخفضا 0.2% إلى 6.9803 دولارات.

وهبط الدولار الكندي إلى أدنى مستوى في 5 أشهر تقريبا، واستقر في أحدث تعاملات عند 1.3795 مقابل الدولار الأميركي، وصعد الدولار الأسترالي 0.3% إلى 0.6612 دولار.