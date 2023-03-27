إسرائيل والإمارات توقعان على بدء سريان اتفاقية تجارة حرة

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن إسرائيل والإمارات اتفقتا الأحد على بدء سريان اتفاقية تجارة حرة تهدف إلى تقليص التعريفة الجمركية عن نحو 96% من البضائع المتداولة بين البلدين أو إلغائها.

وتوصل البلدان إلى الاتفاق لأول مرة في مايو/أيار الماضي، ووعدا بتعزيز التجارة الثنائية بعد تطبيع العلاقات بينهما في عام 2020 في اتفاق عُقد بوساطة أميركية، بحسب ما أوردت رويترز.

وقالت الوزارة إن الاتفاق سيسمح للشركات الإسرائيلية بالمشاركة في المناقصات الحكومية التي تقيمها الإمارات.

وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين -الذي وقّع الأحد على موافقته النهائية على ترتيبات التعريفة الجمركية في إطار الاتفاق التجاري- أن ذلك سيعزز العلاقات مع الإمارات وأن إسرائيل تعمل على تطبيع العلاقات مع المزيد من الدول العربية.

من جهتها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليور هايات قوله إن الاتفاق هو "المرحلة الأخيرة" قبل دخول اتفاقية التجارة الحرة "حيّز التنفيذ في الأول من أبريل/نيسان المقبل".

وفي عام 2022 تخطّت قيمة التبادل التجاري بين إسرائيل والإمارات 2.5 مليار دولار باستثناء المنتجات المعلوماتية والخدمات، ما يضع أبو ظبي في المرتبة 16 في قائمة أكبر الشركاء التجاريين لإسرائيل، وفق الخارجية الإسرائيلية.

ومنذ تطبيع العلاقات بينهما وقّع الجانبان الإماراتي والإسرائيلي على العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات.

وفي فبراير/شباط من العام الماضي، كشف الإعلام الإسرائيلي عن أن أبو ظبي ستستثمر 10 مليارات دولار في الشركات الإسرائيلية.