ترتفع، اليوم الأربعاء، أسعار المعدن الأصفر لأعلى مستوى لها في أسبوع، مع تراجع الدولار، لكن المخاوف من زيادات أسعار الفائدة الأميركية -على خلفية التضخم المرتفع على مستوى العالم- تسببت في كبح المكاسب.

وواصل الذهب مكاسبه بالمعاملات الفورية للجلسة الثالثة، وارتفع 0.4% إلى 1834.75 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:01 بتوقيت غرينتش، كما زادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.3% إلى 1842.90 دولارا.

وقال مات سمبسون كبير محللي السوق بشركة "سيتي إندكس" (City Index) "قد تكون المحطة التالية للذهب هي منطقة 1850-1860 دولارا، وعند هذه النقطة سننتظر ذروة أخرى"‭‭‭.

‬‬‬وسجل المعدن النفيس في فبراير/شباط أسوأ شهر له منذ يونيو/حزيران 2021 بعد سلسلة من البيانات الأميركية التي أشارت لمرونة الاقتصاد وزيادة عدد الوظائف المتاحة بسوق العمل، مما أثار المخاوف من أن يواصل مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم.

وهبط مؤشر الدولار 0.2%، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية في متناول المشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى: