"أوبك بلس" تبقي على سياسة إنتاج النفط دون تغيير

نقلت وكالة رويترز عن مصادر من تحالف "أوبك بلس" أن الاجتماع الوزاري للتحالف أبقى على سياسة إنتاج النفط دون تغيير.

واجتمع وزراء الطاقة في التحالف -الذي يضمّ منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ومنتجين آخرين من بينهم روسيا- اليوم عبر الإنترنت؛ لمناقشة سبل تحقيق التوازن بين توقعات الطلب من الصين والمخاوف من تباطؤ الاقتصادي العالمي.

وكانت الدول الأعضاء في "أوبك بلس" اتفقت على خفض إنتاجها بمقدار مليوني برميل يوميا بدءا من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حتى نهاية العام الجاري لدعم السوق، وتمثل هذه الكميات نحو 2% من الطلب العالمي على الخام يوميا.

وتراجعت أسواق النفط فور الحديث عن إبقاء التحالف على المستويات الراهنة من الإنتاج، ولكنها بقيت ضمن تحركات ضيقة بعد أن كانت قد حققت ارتفاعات في بداية جلسة اليوم، حيث صعدت العقود الآجلة لخام برنت قليلا إلى 85.70 دولارا للبرميل بحلول الساعة 11:37 بتوقيت غرينتش، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بشكل طفيف وبلغت 79.29 دولارا للبرميل.