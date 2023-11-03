اقتصاد

أسعار الغذاء العالمية عند أدنى مستوى في أكثر من عامين

A FAO's logo is seen at the FAO headquarters in Rome September 6, 2012. The situation in the food market is different from the crisis of 2008 with little sign of the speculation seen four years ago and no panic buying, the head of the UN's food agency said on Thursday.REUTERS/Alessandro Bianchi (ITALY - Tags: ENVIRONMENT FOOD BUSINESS)
"الفاو" توقعت أن يصل إنتاج الحبوب العالمي هذا العام إلى أكثر من 2.8 مليار طن متري (رويترز)
3/11/2023-|آخر تحديث: 3/11/202307:18 م (بتوقيت مكة المكرمة)

انخفض مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين، مدفوعا بتراجع أسعار السكر والحبوب والزيوت النباتية واللحوم.

وقالت المنظمة اليوم الجمعة إن مؤشرها -الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولا في العالم- بلغ في المتوسط ​​120.6 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي انخفاضا من 121.3 نقطة في الشهر السابق له.

وكانت قراءة أكتوبر/تشرين الأول الماضي هي الأدنى منذ مارس/آذار 2021.

وعلى النقيض ارتفع مؤشر أسعار منتجات الألبان بنسبة 2.2% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد تراجع دام 9 أشهر.

وفي تقرير منفصل عن العرض والطلب على الحبوب أبقت منظمة الفاو على توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي هذا العام عند 2.819 مليار طن متري، بزيادة 0.9% عن العام السابق، وهو مستوى مرتفع غير مسبوق.

ومن المتوقع أن يبلغ حجم التجارة العالمية في الحبوب خلال الفترة 2024/2023 نحو 469 مليون طن، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 1.6% عن العام السابق.

المصدر : رويترز + مواقع إلكترونية