سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها في 6 أشهر، اليوم الثلاثاء، وسط تداول ضعيف، مع تحول انتباه السوق إلى محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) المقرر صدوره هذا الأسبوع.

وارتفع الذهب في العقود الفورية 0.8% إلى 1838.69 دولارا للأوقية (الأونصة) الساعة 02:57 بتوقيت غرينتش، قبل أن يعزز مكاسبه خلال التعاملات الصباحية.

كما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1% إلى 1843.90 دولارا، قبل أن يواصل رحلة الصعود خلال التعاملات المبكرة اليوم.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1%، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

ومن المقرر أن يصدر الأربعاء محضر اجتماع السياسة النقدية -الذي عقده مجلس الاحتياطي الفدرالي في ديسمبر/كانون الأول الماضي- مما قد يقدم توجيهات حول مسار تشديد السياسة النقدية للبنك.

ويعتبر الذهب أداة للتحوط ضد التضخم والشكوك الاقتصادية، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب لأنه لا يدر فائدة.

وزادت الفضة في العقود الفورية 1.1% إلى 24.25 دولارا، كما ارتفع البلاتين 0.8% إلى 1077.98 دولارا، بينما نزل البلاديوم 0.1% إلى 1792.21 دولارا.