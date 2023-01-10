الدولار يواصل هبوطه مع انحسار مخاوف رفع سعر الفائدة
انخفض الدولار مقتربا من أدنى مستوياته في 7 أشهر مقابل العملات الرئيسية الأخرى، اليوم الثلاثاء، تأثرا بتفاؤل المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) ربما يكون قد اقترب من إنهاء دورة زيادة سعر الفائدة، ومع تزايد الطلب على الأصول عالية المخاطر بعد رفع قيود وباء كورونا بالصين.
وتتزايد الشكوك في الأسواق بأن يضطر مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى رفع سعر الفائدة فوق 5% للسيطرة على التضخم، إذ بدأت الزيادات القوية في سعر الفائدة العام الماضي تؤتي ثمارها بالفعل، ويتوقع المستثمرون الآن أن تصل المعدلات إلى ذروتها دون 5% بحلول يونيو/حزيران المقبل.
وانخفض مؤشر العملة الأميركية، الذي يقيس أداء الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية، 0.03% إلى 103.14 نقاط، بعدما تراجع 0.7% ليلامس أدنى مستوى في 7 أشهر عند 102.93 في الجلسة الماضية.
وبالنسبة للعملات الرئيسية الأخرى:
- ارتفع اليورو في أحدث معاملاته 0.07% إلى 1.0739 دولار مستقرا قرب أعلى مستوى في 7 أشهر الذي سجله الجلسة الماضية عند 1.07605 دولار.
- انخفض الإسترليني 0.08% إلى 1.21705 دولار بعدما سجل هو الآخر أعلى مستوى في 3 أسابيع عند 1.2209 دولار أمس، وبعدما أغلق مرتفعا 0.73%.
- زاد الدولار الأسترالي 0.03% إلى 0.69155 دولار أميركي بعدما قفز لأعلى مستوى في أكثر من 4 أشهر عند 0.6950 دولار بالجلسة الماضية.
- ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.13% إلى 0.6378 دولار أميركي ليظل قرب أعلى مستوى في أكثر من 3 أسابيع الذي سجله أمس عند 0.6411 دولار.